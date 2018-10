Las ideas con las que tirarás menos comida a la basura En el Día Mundial de la Alimentación te damos consejos prácticos para evitar el desperdicio de alimentos

España se encuentra en la séptima posición del ranking de países que más comida desperdician de la Union Europea. Según los adtos que revela Too Good To Go, movimiento que combate el desperdicio de alimentos, se tiran a la basura cada año más de 7,7 millones de toneladas, lo que equivaldría a... ¡190 barcos como el Titanic amontonados uno encima de otro!

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, la Asociación de empresas del Gran Consumo hace un llamamiento para que los diferentes eslabones de la cadena de valor (sector primario, industria, distribución, canal Horeca y consumidor) sigan sumando esfuerzos para que España deje de ser el séptimo país europeo que más alimentos desperdicia.

A pesar de que en los últimos años ha crecido la sensibilización por este problema, el margen de mejora aún es amplio, de ahí que desde esa asociación de fabricantes y distribuidores se recuerde un decálogo de consejos para evitar que la comida sobrante acabe en la basura.