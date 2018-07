Este verano evita las durezas y grietas propias de la época Las cremas con concentraciones de urea por debajo del 10% no son efectivas, según los expertos

S. F.

En verano, la ya de por sí olvidada salud de los pies queda expuesta más si cabe a factores de riesgo estacionales. Las altas temperaturas producen hinchazón y sudoración, los pies quedan al descubierto con el consiguiente riesgo de que se produzcan grietas, sobre todo en los talones. Zapatos y sandalias de complicados diseños producen rozaduras y ampollas y superficies húmedas como las de las piscinas o las duchas conforman el habitat ideal para la proliferación de hongos y verrugas plantales.

Hidratación para evitar grietas

Las odiadas grietas -sobre todo entre las mujeres, por su efecto estético- aparecen al descubrir los talones. Para que esto no suceda, y dada la reticencia de muchos a llevar calzado cerrado en verano, la mejor prevención es hidratar abundantemente la zona. ¿Cuál es la mejor crema?, «la que tengas en casa», afirma Jairo Casal, responsable de la Unidad de Biomecánica del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre.

«Digo esto a mis pacientes mujeres porque muchas tienen en casa una u otra crema, a veces más de una, que no utilizan porque no han creado el hábito de aplicarla todos los días. Muchas veces no se consigue porque este tipo de cremas las solemos tener en el baño, y algo tan banal como que tarda en absorberse y resbala o que puede manchar la ropa de cama acaba por impedir que se apliquen. El mejor momento para aplicar las cremas hidratantes en los pies es por la noche, en el sofá o donde quiera que pasemos ese rato de esparcimiento antes de acostarnos. La aplicamos por todo el pie evitando las zonas interdigitales y con los pies en alto esperamos dos minutos para que se absorba».

Cremas con urea

Una vez adquirido el hábito, desde el Servicio de Podología del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre se aconseja utilizar cremas con una concentración de urea entre un diez y un 40%, dependiendo de las necesidades del paciente. «La gente tiende a pensar que las cremas muy grasas hidratan más y dan mejor resultado, pero no es cierto. Las cremas con urea son menos grasas, menos densas, se absorben rápidamente y, además de hidratar, funcionan como queratolíticos, es decir, actúan sobre las células muertas, eliminando así esa especie de escamas blanquecinas que quedan en las capas externas de la piel».

Cuando las medidas preventivas llegan demasiado tarde y las grietas son ya profundas conviene acudir al podólogo para tratarlas, ya que antes de empezar a hidratarlas «hay que quitar el callo y dejarlas completamente planas». Hay que prestar especial atención en diabéticos por el riesgo de infección que conllevan.

Exposición a zonas húmedas

Hongos y verrugas plantales son los problemas más frecuentes de haber expuesto los pies en zonas húmedas especialmente transitadas como piscinas, zonas de esparcimiento, duchas públicas, etc. La prevención es bien sencilla: uso obligado de «chanclas». Pero cuando el problema aparece, el tratamiento es imprescindible, ya que «por sí sólo no desaparece».

En las mujeres, existen prácticas especialmente nocivas si el hongo ya ha aparecido. En este sentido, los esmaltes de uñas están, en estos casos, absolutamente contraindicados. «La uña tiene un elevado porcentaje de agua en su composición. Si aplicamos un esmalte que no permite transpirar, estamos potenciando más aún un entorno húmedo que será el ideal para que el hongo vaya evolucionando a sus anchas».

El caso de las verrugas plantares es especialmente delicado por el intenso dolor que generan y por precisar un tratamiento precoz que evite su proliferación. «Si no se actúa sobre una primera verruga corremos el riesgo de que se produzca un papiloma en mosaico, es decir, que esa primera verruga inocule y dé lugar a un número indeterminado alrededor». El tratamiento de este tipo de lesiones es competencia exclusiva de los especialistas en podología.