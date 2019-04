Día Internacional de los Trabajadores Los ejercicios mentales que liberan del estrés (aunque parezca contradictorio) Los meses previos a las vacaciones de verano se hacen largos y provocan desmotivación en los trabajadores

Quizá resulte más conocido el síndrome post vacacional, pero lo cierto es que en la época previa a las vacaciones se sufren algunos trastornos que pueden perjudicar la salud. Los culpables del síndrome pre vacacional, que afecta al 30% de los españoles (según datos de Nascia, gabinete de psicología especializado en estos trastornos), son el cansancio acumulado, el estrés y el agotamiento.

En el trasfondo de todo esto, según explica Esther S. Camacho, psicóloga de Liceum, Gimnasios de la Mente; puede estar la monotonía, que es una falta de estimulación del cerebro, un órgano que busca nuestra supervivencia de forma eficaz y rápida. «Para potenciar su velocidad, elimina todo lo que una persona no utiliza. Si no estimulamos las conexiones neuronales, éstas se rompen al entender que, si no se usan, es porque no se necesitan. Esto sucede cuando entramos en modo automático: dejamos de tener la mente activa y hay conexiones neuronales que quedan en desuso», confirma.

Otra de las causas del síndrome pre vacacional puede ser la auto-exigencia por finiquitar las tareas a tiempo, la incapacidad de derivar el trabajo a otros compañeros y la soledad que padecen algunas personas una vez que abandonan sus puestos de trabajo.

Para evitar estos síntomas, los expertos de Liceum proponen las siguientes actividades:

Fortalece la estimulación cognitiva

El ajedrez es la mejor actividad para entrenar el cerebro a la par que se socializa. Es una de las mejores actividades para prevenir la aparición del alzhéimer y frenar el deterioro cognitivo. El ajedrez a diferencia de otros pasatiempos, necesita de la activación de diferentes zonas del cerebro.

Reduce el estrés y la ansiedad

El yoga, así como la meditación y la relajación son las mejores actividades para mejorar estos síntomas. Ambas actividades utilizan técnicas para desarrollar la concentración y la relajación. Por un lado, en yoga se trabaja un control del cuerpo y mente de forma colectiva, mejorando así el estrés, la concentración, y del bienestar en general. La meditación y la relajación utilizan técnicas modernas de ejercicios, movimientos que ayudan a hacer frente a la ansiedad, nervios y estrés.

Potencia la interacción social

El teatro y el arte dramático son actividades enriquecedoras que contactan cuerpo y mente. Se potencian diferentes destrezas y habilidades como la reflexión, control de sentimientos y emociones, improvisación, trabajo cooperativo, la imaginación, interacción social y la creatividad entre otras. Una forma muy completa de ganar potencial cognitivo y formar parte de un nuevo entorno con el que compartir momentos únicos.

