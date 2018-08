Vida sana «Dormir con el aire acondicionado no es perjudicial para la salud» Una experta explica las claves del correcto uso de estos aparatos para sofocar el calor

Alejandra González

@agdiosdado1 Seguir Madrid Actualizado: 03/08/2018 02:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El verano «por fin» ha llegado. Después de días frescos, de noches que necesitaban una chaqueta o rebeca y de unas vacaciones un poco locas debido a los grados, los termómetros comienzan a subir. Durante los primeros días de agosto, varias provincias estarán en alerta por altas temperaturas y se llegarán a alcanzar los 40 grados.

Hasta un 20% de los cuadros catarrales que se producen en esta época estival se producen a causa del uso inadecuado del aire acondicionado, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Además, desde esta institución recuerdan que los problemas más graves suelen estar relacionados con los gérmenes que se acumulan en los filtros del equipo, cuando no se realiza una limpieza correcta o su mantenimiento es inadecuado.

Según Paloma Sánchez-Cano, directora de formación en Daikin AC España, hay muchos mitos y verdades sobre el uso del aire acondicionado y «no es tan malo como se pinta».

¿Cómo debería ser el uso correcto del aire acondicionado en verano?

A la hora de utilizar el aire acondicionado, lo importante es hacer un uso responsable del equipo, ajustar la temperatura entre los 23ºC y los 27ºC. Además, hay detalles que debemos recordar cuando utilizamos nuestro aparato como, por ejemplo, ser conscientes de que, aunque ajustes el termostato a una temperatura inferior a la deseada, no lograrás que el equipo enfríe más rápido. De hecho, la consecuencia más directa será generar un gasto innecesario de electricidad y un mayor consumo económico. También es importante recordar que, al regular el termostato para bajar la temperatura, cada grado que se disminuya supondrá un consumo de un 8% más de energía. Por último, hay que tener en cuenta que una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12ºC no es saludable.

¿Es bueno dormir con él puesto por las noches?

Lo más importante, en lo que respecta a dormir con el aire acondicionado, es controlar la temperatura a la que se regula el termostato durante la noche. Lo recomendable es tener una temperatura interior de entre 24ºC y 27ºC. Los equipos de aire acondicionado cuentan con un modo nocturno que permite ahorrar energía e impide enfriar en exceso el ambiente durante la noche. Además, es importante tener en cuenta que, por encima de cierta temperatura, la calidad del sueño se resiente y el aire acondicionado ayuda a lograr una mayor sensación de confort durante la noche.

Mucha gente lo enciende antes de dormir para que la habitación se enfríe y luego lo apaga, ¿es correcto?

Como comentaba, dormir con el aire acondicionado no es perjudicial para la salud siempre que se regule el termostato a la temperatura adecuada. El problema con encenderlo antes de dormir y apagarlo después es que la temperatura de la estancia irá aumentando a lo largo de la noche y puede terminar generando dificultades para dormir.

¿Qué es lo más recomendable para sobrellevar el calor?

Existen multitud de alternativas para lidiar con el calor durante el verano. El aire acondicionado es la opción ideal para sobrellevar las altas temperaturas y además una de las más elegidas por los españoles.

Lejos de catarros, también hay numerosos gérmenes en los conductos de aire. ¿Cree que la gente conoce los «peligros» a los que se expone al abusar de los aires acondicionados?

Los riesgos de un equipo de climatización dependen siempre del mantenimiento del equipo y del uso que se haga de él. Si nuestra unidad tiene un correcto mantenimiento y se cuida su limpieza, no tiene por qué generarse ningún problema y no estaremos expuestos a los gérmenes. La correcta limpieza de los filtros del equipo favorece el ahorro de energía y evita que se acumulen polvo u otras partículas. Pero este principio no es solo aplicable a los equipos de aire acondicionado, es importante ser conscientes de que la limpieza y el mantenimiento de cualquier tipo de sistema con el que convivimos diariamente es fundamental. Además, ambos son esenciales para que los equipos funcionen de un modo óptimo. Un filtro de aire sucio afecta al consumo de energía y al funcionamiento del propio equipo.

¿Cuáles serían las horas del día adecuadas para encenderlo?

No existen unas horas exactas a las que sea mejor encenderlo como tal. Lo importante es tener en cuenta que cada vez existen tecnologías más avanzadas que permiten programar las horas de encendido del equipo o incluso encenderlo desde los dispositivos móviles de modo que cuando llegas a tu casa la unidad ya ha estado funcionando y la temperatura es mucho más agradable.

Además, hay que tener en cuenta que se pueden tomar medidas como no ventilar la casa en las horas centrales del día para evitar un calentamiento excesivo, contar con un aislamiento adecuado para que no se produzcan pérdidas de energía o estar en casa con ropa fresca.

¿Hay una cantidad de horas estipuladas para usarlo?

No hay establecido un límite de horas que se pueda tener el aire acondicionado encendido, pero la gente debe ser consciente de que hay que hacer un uso responsable de los sistemas de climatización. Como comentaba, bajar la temperatura a menos de 22-23ºC no enfriará más rápido y resultará un gasto innecesario de consumo eléctrico.