Desinfectar bien la casa y la ropa: la mejor manera de prevenir el contagio de coronavirus Los expertos recomiendan extremar las medidas de higiene y mantener la distancia social para evitar infecciones

N. M. Madrid Actualizado: 03/04/2020 08:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que surgió el brote de coronavirus, la OMS ha explicado repetidas veces que una persona puede infectarse por contacto con otra que esté infectada por el virus. Cuando alguien contagiado tose, estornuda o exhala, de su nariz y su boca salen despedidas gotículas que contaminan objetivos y superficies. Si las manos de una persona sana entran en contacto con estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, puede infectarse. La transmisión también puede ser aérea al respirar las gotículas que haya esparcido una persona con la enfermedad al toser, estornudar o exhalar. Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias, explica el Ministerio de Sanidad, que apunta a la poca probabilidad de transmisión por el aire a distancias mayores de 1-2 metros. Por estos dos motivos, las principales recomendaciones de los organismos públicos son: extremar las medidas de higiene y limpieza y mantener la distancia de seguridad entre las personas.

Los últimos estudios publicados en relación al Covid-19 y su vida en diversas superficies demuestran que se puede encontrar en aerosoles durante tres horas, puede permanecer hasta cuatro en cobre y llegar a las 24 horas en cartón. Además, su vida se alarga hasta llegar a los dos o tres días en plásticos y aceros inoxidables. Por eso es importante mantener una buena higiene desinfectante en el hogar, hasta donde pueden llegar tanto suelas de zapato contaminadas como productos contaminados comprados fuera.

En las casas en las que no hay contagiados, es importante limpiar frecuentemente las superficies de uso común, como pueden ser pomos de la puerta, tiradores, grifos... Esta medida cobra especial relevancia también en las comunidades de vecinos, donde se ha desaconsejado utilizar espacios como el ascensor. Hay que recordar que hasta que no pasan varios días no se muestran los síntomas y, por tanto, es cuando más personas se puede contagiar. Además, hay otras personas que pasan la enfermedad siendo asintomáticas, pero eso no quiere decir que no puedan contagiar a los demás. Lo aconsejable será utilizar bayetas desechables y lejía (1 parte de lejía al 5% por 99 de agua). Y siempre lavarse las manos al terminar.

A la hora de lavar la ropa, hay cinco consejos que ya adelantó ABC que serán claves para desinfectarla correctamente: utilizar más agua de la habitual en cada lavado, utilizar también más detergente del habitual, utilizar desinfectantes (si la ropa está contaminada), programar el lavado a 60ºC y, si es posible, utilizar un secado a alta temperatura en la secadora. Además, lo aconsejable también será lavar los platos a alta temperatura, preferiblemente en lavavajillas.

Respecto al contagio a través de los alimentos, la Agencia Europea de

Seguridad Alimentaria (EFSA) ha declarado que en la actualidad no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus. «Las experiencias de anteriores brotes de coronavirus afines, como el SARS-CoV-1 o el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), indican que no se produjo transmisión a través del consumo de alimentos. Actualmente no hay pruebas que sugieran que este coronavirus sea diferente en ese sentido», afirma Marga Hugas, científica jefa de la EFSA.

Además, hay que intentar desinfectar también las pantallas de móviles, tabletas y ordenadores que se utilizan frecuentemente. Para limpiar este tipo de dispositivos es recomendable el uso de agua con jabón o detergente líquido, pero si además queremos desinfectarlo, es importante usar agentes de limpieza con alcohol o una solución de alcohol con un 70% de concentración. No se pueden utilizar disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico o de goma de los terminales y además no proporcionan un efecto desinfectante.

Si hay un contagiado en casa

La limpieza debe hacerse con una mezcla de agua y lejía (una parte del limpiador por cada 99 de agua) en un cubo de cuatro litros y se debería usar material desechable para llevar a cabo la desinfección. Esta limpieza, que debe hacerse con guantes y mascarillas, debe ser posterior al uso del baño y diaria en las superficies de más uso.

Por su parte, la ropa y la vajilla debe lavarse a un mínimo de 60 grados con cuidado de no tocar sin guantes la ropa del familiar infectado por coronavirus. La ropa, de hecho, es recomendable mantenerla en bolsas herméticas y cerradas antes de lavarla. Igual para la ropa de cama, cortinas, etc. deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 grados) y agregar detergente para la ropa. Si no se puede utilizar agua caliente se deben agregar productos químicos específicos al lavar los textiles (por ejemplo, lejía). Las toallas se usarán una sola vez y se desecharán a un cubo especifico para el posterior lavado.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia