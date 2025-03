¿Debo o no desear «Feliz Navidad» en un año tan doloroso? El mejor regalo estas fiestas es ser empático y permitirle al otro vivirlas como desee: celebrándolas, estando triste o sin ganas de nada

Las navidades están a la vuelta de la esquina y con ella el aumento de las consultas psicológicas, mucho más en un año tan difícil como este, marcado por la pandemia del Covid-19 y en el que la demanda de servicios de psicoterapia han experimentado un fuerte incremento.

En este sentido, Buenaventura del Charco, psicólogo sanitario y psicoterapeuta, recuerda que las navidades son unas fechas muy entrañables, «muy significativas e importantes», pero cada persona compara su realidad vital en ese momento con aquello que le «impone» o le marca en cierta manera la sociedad en la que vive. El resultado muchas veces es hiriente y doloroso, pues pone en evidencia los problemas que nos hacen sufrir.

Del Charco recuerda que las fiestas de este año vienen marcadas por tiempos difíciles, de restricciones y crisis económica. Y además la Navidad hace muy explícitas las ausencias, los fallecimientos y las parejas rotas. «El aguijón de la soledad no deseada se clava de manera especial, más intensa si cabe, en estas fechas de reuniones. Si en navidades anteriores esto era algo muy acusado, ahora se acrecienta con las restricciones a la hora de reunirse, el tener que celebrarlas solo o sin la familia…», añade el psicólogo sanitario y psicoterapeuta.

Por ello, el experto aconseja que, aunque no quiere hacer apología del Grinch (personaje de ficción que odia las navidades) ni privar a la gente de escuchar villancicos en bucle, desvivirse con los regalos o no perderse ni una de las películas de sobremesa sobre milagros de la Navidad, también «es importante recordar que quizás para todo el mundo no es 'Feliz Navidad', sino 'Navidad' a secas. Quizás el mejor regalo estas fiestas, con todo lo que está cayendo con la pandemia, sea ser empático y permitirle al otro vivirlas como desee: celebrándolas, estando triste o sin ganas de nada».