Cómo reducir el consumo de plástico junto a tus hijos El día 3 de Julio se celebra el día Internacional de bolsas y plásticos, por lo que os vamos a dar unos consejos para que reduzcais junto a vuestros hijos el consumo de este material tan perjudicial

En primer lugar hay que ser conscientes del gran consumo de plástico que generamos diariamente, que ha llegado hasta tal punto que hay un "mar de plástico" en el océano Pacífico y es una de las principales fuentes de contaminación, además de que repercute directamente en nuestra salud, al llegar a los océanos los peces lo consumen, peces que más tarde las personas consumirán.

Para reducir el consumo de plástico podemos adquirir ciertas costumbres y trucos que nuestros hijos puedan aplicar, como es el reciclaje en casa, en el cual les podemos hacer partícipes de forma activa, concienciandoles y animandoles a reciclar.

Anima a tus hijos a no comprar productos con muchos envases de plástico, que te acompañen en la hora de la compra les implicará en la concienciación de no coger productos ultra-envasados, además no olvides llevar bolsas de tela en vez de plástico.

En casa compra botellas de vidrio o acero inoxidable, que son reutilizables y se pueden usar infinidad de veces, a diferencia de los envases plásticos, los cuales en su mayoría contienen el número 7 (envase con policarbonato), las cuales son de un solo uso, con el tiempo que llevan envasados hasta su venta se deterioran y les afecta mucho más la luz solar, además, 8 de cada 10 botellas se convierten en basura, acaban en vertederos o en el mar. Además de que el agua embotellada es más cara, según un estudio de la NRDC (Consejo de Defensa de los Recursos Naturales) se compararon 1000 botellas de agua de distintas marcas y se descubrió que una gran cantidad contenía antimonio (producto muy perjudicial que desprende el plástico con el paso del tiempo).

Compra una fiambrera para el colegio de tus hijos, donde puedan llevar su almuerzo o merienda y su botella de acero de agua, de este modo, ellos no tendrán que usar una bolsa de plástico, si te preocupa que sea demasiado aparatoso, usa bolsas de papel.

A la hora de la alimentación puedes incentivarles a no consumir alimentos envasados, dandoles fruta y comida orgánica tendrán un plato más eco-friendly y además cuidarás su salud, por lo que es interesante que participen a la hora de hacer la comida para en el futuro no acostumbrarse a las comidas preenvasadas.

Enseñale a reciclar cuando coma fuera de casa, que no use pajitas y que sólo las servilletas de papel que necesite, además intenta evitar ir a sitios donde se usen muchos envoltorios como cadenas de comida rápida, de nuevo, conseguirás que se preocupe por el medioambiente y cuidará más su salud.

