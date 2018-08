Vida sana Cómo proteger tu cabello del cloro y la sal para lucir una melena perfecta Sencillos consejos para realizar desde casa

El verano es una de las épocas en las que el cabello sufre más. La mayor exposición al sol y altas temperaturas, el contacto frecuente con el cloro de las piscinas, con la sal del mar... puede contribuir a que el pelo pierda fuerza y el brillo habitual y se aprecie más seco y frágil que en otras épocas de año.

Para evitar lucir una melena con aspecto descuidado, desde el salón de belleza V&I recomiendan una serie de sencillos cuidados capilares que se pueden realizar en casa para mostrar un pelo sano también en verano.

Debes llevar a cabo una serie de rituales para que tu cabello siempre se vea perfecto en todo momento, lejos de la sal y el cloro. Realiza estos sencillos pasos desde tu casa y notarás un cambio radical:

1. Proteger: Unos minutos antes de llegar a la playa o la piscina, aplica sobre tu cabello un producto protector en spray (aunque puedes utilizar la textura que más te guste). La aplicación es sencilla. Pulveriza un par de veces por tu cabello y, después, reparte el producto con ayuda de tus dedos. Repite el gesto las veces que lo consideres oportuno, aunque no es necesario hacerlo cuando te bañes, ya que suelen ser waterproof, es decir, no desaparecen con el agua o el sudor.

¡Importante! Siempre que te expongas por un tiempo prolongado al sol, utiliza sombreros o pañuelos para tapar tu cabeza, así evitarás que tu pelo se exponga directamente, sobre todo en las horas centrales del día.

2. Lavar: Tras el contacto de tu pelo con el cloro o la sal, lávalo con un champú especifico. Exixten en el mercado varias opciones indicadas para cabellos dañados por el sol y si no procura usar uno que nutran tu cabello en profundidad. Si tienes el cabello muy largo, es aconsejable que uses acondicionador de medios a puntas para desenredarlo y siempre utilices un peine de púas anchas para intentar no romper el pelo.

3. Hidratar: Una vez a la semana utiliza mascarilla. Eso sí, déjala actuar al menos 20 minutos para que haga efecto e hidrate tu cabello en profundidad.

4. Reparar: Es aconsejable utilizar ampollas reparadoras para pelo dañado y seco. Son muy sencillas de usar. Simplemente, tendrás que aplicar una sobre tu cabello húmedo y masajear. En solo en solo un minuto, volverá a tener toda la fuerza y brillo que tenía antes.

Además, los responsables de este salón de belleza explican que es importante no olvidarse de las siguientes pautas:

—Utiliza productos de decoloración libres de amoniacos

—Procura no teñir tu pelo justo antes de ir a la playa. Intenta hacerlo unos días antes para que los lavados asienten y fundan el tono.

—Prueba el tratamiento Olaplex. Reconstruye los enlaces rotos y ayuda a la prevención de daños y reparación del cabello.

—Corta tus puntas unos 3 cm, así sanearás tu melena para fortalecerla.