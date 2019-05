El cambio de armario, más fácil con las 7 claves del método «Marie Kondo» El método «KonMari» invita a deshacerse de objetos que están ocupando espacio, y de esa forma liberar el estrés en el hogar

La serie de Netflix «Tidying Up with Marie Kondo» ha logrado animar a que muchas personas a que se deshagan de todo aquello que no les aporta nada y mantengan entre sus posesiones solamente aquellas que les «provocan alegría».

A diferencia de otras propuestas de «spring cleaning» o limpiezas de primavera, que proponen organizar y ordenar la casa «habitación por habitación», Marie Kondo recomienda ordenar por categorías.

«Es una limpieza de primavera a lo grande. No te das cuenta de todo lo que acumulas hasta que llega la hora de ordenarlo, o de mudarte, y entonces es un drama. Con el método KonMari te deshaces de objetos que están ocupando espacio, y de esa forma liberas estrés en tu hogar. Y luego es mucho más fácil y rápido limpiar a fondo», explican los expertos de MyPoppins, un marketplace que conecta particulares y profesionales de la limpieza, que destacan estos siete consejos para sobrevivir al cambio de armario basados en el método de Marie Kondo.

Crea el ambiente propicio

¿Cuándo? A primera hora de la mañana la mente está despejada. ¿Cómo? Necesitaremos estar en un espacio tranquilo, si puede ser sin música, o al menos con una música ambiental que no distraiga. ¿Con quién? Será mejor hacerlo en soledad, así no estaremos condicionados por las opiniones externas que nos hagan dudar.

No se ordena por habitaciones

Según Marie Kondo, la autora de este método, solo se puede ordenar por tipología de objeto y por persona. Es decir, que no hay que ordenar por lugares, porque estamos asignando distintos «puntos de descanso», duplicando el almacenamiento, y eso no es efectivo, ni tampoco ayuda a encontrar las cosas.

Elimina el exceso de información visual

Cuando más ordenada está la casa, menos indicadores necesitaremos: podremos deshacernos de las etiquetas y letreritos que tengamos por ahí, y veremos que todo queda más despejado. Al eliminar ese exceso de información visual conseguiremos un espacio más diáfano y cómodo, sin palabras que llenen el aire.

Empieza por la ropa, que es más fácil

La ropa debe ser el primer paso, porque estamos más hechos a la idea de desprendernos de ella. Después será el turno de los libros. Para Marie Kondo no hay que acumular más de 30 libros. Además, para ella eso de guardar papeles es más que innecesario. Lo último con lo que debemos trabajar deben ser los objetos con carga sentimental, porque es lo que más nos costará dejar ir. Además, al hacerlo en último lugar nos habremos entrenado con los demás objetos.

Agradecer enriquece

«No creo que deba haber ninguna competición en nuestro corazón entre cosas y personas. Si valoramos los objetos que nos importan, y los tratamos bien, no solo durarán más y nos darán más placer; sino que también podemos aprender incluso a ser más amables y generosos con las personas», explica Marie Kondo.

Conserva lo que te hace feliz

Para algunas personas serán muchas cosas, para otras, un puñadito. «La clave es trabajar para identificar aquello que verdaderamente produce dicha, y para la mayoría de la gente no es fácil. Pero es la mejor manera de asegurarnos de que vivimos con aquello que nos satisface. Y en la cantidad justa», asegura la experta del orden.

Almacenamiento vertical

Cuando reduzcamos la cantidad de cosas nos daremos cuenta de que es mucho más fácil encontrar lo que buscamos y quedará más aireado cuando esté ordenado de forma vertical. Esto no significa que haya que apilar formando torres, al contrario. Se trata simplemente de ser conscientes de que existe una forma distinta de doblar las prendas.

