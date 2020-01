«Los adolescentes tienen una idea irreal del sexo» Con el acceso fácil a la pornografía y la falta de conocimiento, los jóvenes descubren su sexualidad con más mitos que certezas

Nieves Mira SEGUIR Actualizado: 23/01/2020 01:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El momento en el que los niños acceden a contenidos pornográficos ha descendido en picado en los últimos años y, de manera alarmante, hasta situarse en los 8 años. Mientras, la edad a la que se generaliza ese consumo ha bajado también hasta los 14 años, tal y como publicó la Universitat de les Illes Balears (UIB) en su estudio más reciente. Estos datos hacen que los expertos insistan en la educación y repitan a los padres la importancia de que conozcan los riesgos que implica el desconocimiento, sobre todo, de enfermedades de transmisión sexual.

La doctora Laura Petersen, del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, reflexiona sobre las dudas más frecuentes de padres y de sus hijas cuando acuden a su consulta, y alerta sobre la «falta de miedo» de los jóvenes respecto a enfermedades graves.

¿Cuándo debería una chica acudir por primera vez al ginecólogo?

Es muy variable, según cada mujer. Las citologías las empezamos a hacer a los 25 años y si, en principio, no tienen problemas al venirles la regla, pueden venir al ginecólogo cuando empiecen a tener relaciones sexuales. Ahí es cuando tienen más dudas, sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo.

Hoy en día hemos notado que las adolescentes se informan más por las redes sociales, internet o por amigas que por su propia madre, por lo que siempre insistimos en que vengan a la consulta a la más mínima duda, porque no es necesario pero sí aconsejable que las responda un experto.

¿Qué buscan las adolescentes que van al ginecólogo?

Tenemos pacientes jóvenes que vienen con su madre normalmente a la consulta, porque por norma general, preguntan más a la madre que al padre este tipo de cosas. Siempre les decimos que deben traerlas cuando les surjan todas estas dudas, que suelen ser sobre todo con el uso de tampones o las primeras veces que tienen la regla.

¿Y qué les decís a esas madres que os preguntan sobre el paso de la niñez a la adolescencia de sus hijas?

Sobre todo que deben vacunar a sus hijas del virus del papiloma humano, que les puede dar muchos problemas en la edad adulta, y aunque parezca mentira, todavía hay niñas a las que no se les vacuna por oposición o desconocimiento de sus padres.

¿Cuándo deberían los padres comenzar a hablar con sus hijas sobre la menstruación?

La regla suele presentarse a una niña de entre 10 y 12 años, a los 8 ó 9 ya se les puede sacar el tema. Hay que situarlas, decirles que les va a venir la menstruación en un momento determinado, que es algo normal, algo bueno y que le permitirá en el futuro ser mamá.

¿Cómo es la sexualidad de un adolescente hoy en día?

Hemos observando que entre adolescentes y otros que ya no lo son tanto, la gente se ha relajado mucho, se ha perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual. En generaciones anteriores, teníamos mucho temor al contagio de Hepatitis o de VIH, estábamos mucho más concienciados sobre el uso del preservativo. Ahora la población se ha relajado, y el único miedo que tienen es al embarazo pero no a las enfermedades de transmisión sexual.

¿Qué peligro tiene si los padres dejan que sus hijos descubran en internet el sexo?

Lo más preocupante es el peligro de abuso de menores, que es un tema que puede marcarlos de por vida. Hablamos de relaciones que pueden no ser consentidas e, incluso, relaciones entre jóvenes pero mayores de edad que consienten tener esa relación, pero que tienen una idea del sexo irreal, por el acceso generalizado a la pornografía, y lo practican con muy poca o nada precaución.

La población ya está vacunada de la Hepatitis B y de la C ya tiene tratamiento. Para el VIH, los tratamientos son muy efectivos y la gente vive durante años con él. Entonces lo que noto en las adolescentes es que les hablas de esas enfermedades y te miran como si les estuvieras hablando en chino. Una joven de 17 ó 18 años me preguntó qué era el VIH: algo estamos haciendo todos mal, porque no es normal. Hace 20 años había un miedo horrible a él, y ahora ya no.

Se ha popularizado el uso de la copa menstrual, ¿qué ventajas tiene frente a otros métodos de higiene femenina?

Es más ecológico, mejor para el medio ambiente, y la gente joven está muy concienciada. Es un método higiénico siempre que se trate con cuidado y limpiando muy bien la copa, pero siempre digo a mis pacientes que hay que tener cuidado fuera de casa.

¿Hay que preocuparse por el shock tóxico que suele asociarse al uso de tampones y copas menstruales?

Algún estudio dice que el shock tóxico puede ser más frecuente en la copa que en el tampón, porque contra más grande sea su superficie, más fácil es que pueda anidar el estafilococo que lo causa. Pero la verdad es que hay más riesgo de morir en un accidente de tráfico que de sufrir el shock tóxico por un tampón o una copa menstrual.

¿Cuándo pueden usar las adolescentes tampones o copas?

Desde la primera regla ya pueden utilizarlos, pero a veces bastante tienen ya, como para pensar en ponerse un tampón. Yo aconsejo siempre utilizar tampones pequeños, con aplicador y los días de más flujo para ir cogiendo la técnica.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia