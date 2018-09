Familia Las 5 dudas ginecológicas más frecuentes de las mujeres Los especialistas insisten en que no se debe buscar un diagnóstico en internet, siempre hay que acudir al médico

Es muy habitual que cuando surge una duda respecto a la salud rápidamente se acuda a internet para consultar. A pesar de que los mismos médicos recomiendan no hacerlo, ya que hay publicada mucha información que no es profesional y puede confundir a los pacientes, la tentación de coger el móvil y consultar es un hecho. Los doctores insisten en que no se puede tener un diagnóstico certero a través de una web, pero lo cierto es que muchas personas deciden realizar este tipo de consultas a golpe de teclado por la ansiedad de tener información o por la vergüenza de consultar ciertos temas con el médico.

Según Judit Calpe, doctora de mediQuo, «hay multitud de foros y publicaciones no profesionales que dan una supuesta respuesta a los temas más demandados, pero esa nunca es la opción. Siempre que se identifique un problema de salud, hay que acudir a un experto en la materia».

Pero, ¿cuáles son los temas que más consultan las mujeres a sus ginecólogos? mediQuo ha analizado más de 11.000 mensajes de esta especialidad que han llegado por la aplicación durante cuatro meses (de abril a julio de 2018) y ha extraído las principales dudas de las usuarias:

—Ciclo menstrual: todo lo relacionado con la menstruación se lleva el pódium en el ranking de las cuestiones más consultadas. Preguntas como «no me baja la regla, ¿estoy embarazada?» son uno de los mayores focos de preocupación de las mujeres.«Cada mujer es un mundo, es necesario conocer el caso particular de cada una y, por supuesto, sus síntomas, para poder formular un diagnóstico adecuado y ver cómo proceder», señala la doctora Calpe.

—Aumento de la fertilidad: la gran mayoría de las mujeres desconoce cómo funciona su cuerpo en términos de fertilidad. Muchas de ellas no saben cómo calcular el periodo óptimo para favorecer el embarazo o tienen dudas sobre si se pueden seguir pautas para aumentar la fecundidad. Así, entre las preguntas más recibidas se encuentran: «¿cómo puedo saber cuáles son mis días más fértiles?» o «quiero quedarme embarazada, ¿cómo sé si soy fértil?».

—Picores en la zona íntima: los picores en la zona íntima son mucho más frecuentes de lo que se piensa; no hay por qué avergonzarse de sufrirlos. Su causa puede ser alérgica o por culpa de alguna infección, como la candidiasis. Es necesario conocer bien los síntomas para saber cómo proceder.

Tal y como explica esta especialista, «la candidiasis no se debe a una enfermedad de transmisión sexual ni a una falta de higiene; es una infección causada por un hongo presente en la flora vaginal que, en circunstancias propicias, puede crecer de forma descontrolada y causar infección. Este picor se trata con antifúngicos en crema, óvulos o pastillas —muchos de ellos de venta libre en la farmacia— y los síntomas suelen desaparecer más o menos en una semana».

—Embarazo: los embarazos dan muchos quebraderos de cabeza a las gestantes. Las dudas sobre «en qué fase del embarazo me encuentro y qué ocurre ahora» son típicas en las consultas ginecológicas. Estas preguntas ayudan a controlar los síntomas (nauseas, malestar, etc.) y a saber cómo actuar en función de la fase en la que se encuentre (actividad sexual, suplementos vitamínicos, intensidad de la actividad física o si se puede volar, entre otras cuestiones).

—Métodos anticonceptivos: todo lo relacionado con los métodos anticonceptivos para prevenir ETS y evitar embarazos indeseados está en el día a día de las consultas. «Cuidarse en las relaciones sexuales es fundamental para tener una vida plena. Es necesario informar muy bien de las opciones que hay en el mercado y de cuál es la que más beneficia a la paciente según su estado de salud, sus necesidades o sus hábitos de vida», explica la doctora Calpe.