Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día:
Escucha las noticias de este lunes 10 de noviembre

Rocío, madre soltera en España: «Estuve años sin descanso. Pedía que me quitaran días de vacaciones y me salía a deber»

El 13º Informe de Adecco sobre familias monoparentales destaca las dificultades de acceso al mercado laboral de quienes viven esta situación y los problemas a los que se enfrentan

Cambios en el permiso de maternidad y paternidad en España: cuánto se amplía y quiénes se pueden acoger

Los hogares monoparentales en España en 2025: encabezados por mujeres y con dificultad para llegar a final de mes
Los hogares monoparentales en España en 2025: encabezados por mujeres y con dificultad para llegar a final de mes PIXABAY
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En España, hay casi dos millones de hogares que se contabilizan como monoparentales. La gran mayoría de ellos, el 81,4%, están liderados por mujeres que sacan adelante a sus hijos sin más ayuda que sus propios recursos.

Esta situación lleva a estas ... madres a sufrir mayores barreras: dificultades para acceder al mercado laboral con la vivencia de situaciones de discriminación o dificultades de ahorro. Una de las principales conclusiones del 13º Informe de Monoparentalidad y Empleo de la Fundación Adecco, que encuesta a 353 mujeres en desempleo al frente de una familia monoparental, la inestabilidad laboral incrementa el riesgo de pobreza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app