Los participantes del Reto Gympass superan las Navidades con nota Tras las fiestas navideñas, María Lía, Nacho, Juan Carlos y Óscar continúan cumpliendo sus objetivos y poniéndose en forma en los centros de la red Gympass. Te contamos cómo están siendo sus últimas semanas de entrenos.

Sole Barbacil

La Navidad no ha pasado inadvertida por ninguno de nosotros, pero los participantes del reto deportivo más cañero de ABC no olvidan su reto de la mano de Gympass, la plataforma líder de wellness corporativo. Y es que tanto María Lía como Juan Carlos, Óscar y Nacho tienen un objetivo muy presente: conseguir, a lo largo de tres meses, alcanzar un bienestar físico mediante una rutina diaria de actividad que les acompaña cada día.

Para ello, suman a sus entrenamientos en los centros que forman parte de la red Gympass, un intento por incorporar hábitos saludables en su alimentación y actividad.

¿Cómo continúan sus entrenamientos? ¿Han sido capaces de seguir haciendo deporte pese al descontrol navideño? ¿A qué actividad están dedicando la mayor parte de su tiempo en los centros deportivos? Si estás deseando conocer todos los progresos de María, Nacho, Juan Carlos y Óscar en el Reto Gympass, sigue leyendo. Te lo contamos todo…

Óscar, unas fiestas muy deportivas

Este publicista de 47 años sigue de lo más enfocado en su ambicioso objetivo: correr una media maratón. De hecho, no ha dejado de tomarse súper en serio el Reto Gympass... ¡ni en Navidad! «Las dos semanas de las fiestas navideñas se dividieron en dos partes: en la primera intenté preparar lo mejor posible la San Silvestre de las Rozas del 31 de diciembre, y en la segunda, tomármelo con más tranquilidad realizando descansos activos para que no fuera tan costoso volver a recuperar el nivel anterior», nos cuenta.

Óscar, durante los entrenamientos en Navidad. - Gympass

En la primera semana entrenó en su gimnasio habitual (Gymage) todos los días excepto el día de Navidad. «Fue estupendo porque durante esos días el equipo de Gymage ofreció unas charlas sobre nutrición, técnica, estiramientos… enfocadas a aquellos que iban a realizar las diferentes San Silvestres que en este período se celebraban en Madrid».

«El día de la carrera fue genial y me llenó de positividad para afrontar mi siguiente reto deportivo: la media maratón. Conseguí un tiempo de 44:20, haciendo una media de 4:25 por kilómetro», dice un orgulloso Óscar.

«Quiero destacar que, para conseguir los objetivos que me marqué en esa semana, me ayudó mucho la aplicación Gympass porque me facilitó visitar otros gimnasios con otras máquinas, otras clases colectivas…» Así he conocido el gimnasio Myst Gym Club y los Reebook de Serrano y La Finca, todos muy bien equipados y con máquinas que te ayudan a mejorar tu rendimiento. En todos ellos destacaría la amabilidad del personal de sala. Además, he probado un par de fisioterapeutas para acelerar la recuperación», explicó.

¿La parte más complicada del reto? La disciplina necesaria a nivel de comidas para mantener un peso adecuado… sobre todo en Navidad «pero estoy seguro que el esfuerzo merecerá la pena».

María Lía: las Navidades pesan

Para esta argentina de 40 años, madre de dos niños y de profesión diseñadora, el Reto Gympass no solo es un reto deportivo con el que conseguir tonificar su cuerpo después de sus dos embarazos. Se trata de una forma de poder dedicarse un poco de tiempo para ella misma, ya que, por unos u otros motivos, es algo que ha ido postergando.

María, durante los entrenamientos de Navidad. - Gympass

Sin embargo, las fiestas no han pasado inadvertidas en la rutina deportiva de María. «Han sido semanas desordenadas (tanto a nivel entrenamiento como comidas... Los días que estuve fuera, seguí mi entrenamiento de manera responsable con caminatas prolongadas y ejercicios que me habían sugerido (planchas y abdominales) y cuando he estado en Madrid, he seguido entrenando bici, correr y circuito en Viva Gym las Tablas unas tres veces y aproximadamente una hora por sesión».

María se siente contenta con sus progresos: «A pesar de que las navidades han sido un poco cuesta arriba por ser fechas complicadas... Sentía más la presión personal.... e igualar un poco comidas y ejercicio», confiesa. ¡Ánimo con la nueva etapa!

Juan Carlos: constante en sus progresos

El principal objetivo de Juan Carlos, de 41 años, es conseguir tonificar esas partes del cuerpo que tiene menos fuertes. ¡Y los resultados ya saltan a la vista… incluso con las navidades de por medio!

Juan Carlos, durante los entrenamientos de Navidad. - Gympass

Por su proximidad a la oficina, continúa con sus entrenos en el Reebok Sports Club de la madrileña calle Serrano realizando sesiones de 60 minutos cada una: «Estoy mejorando mi tren inferior debido a que quiero preparar una carrera de trail para el mes de mayo, entonces tengo que ponerme fuerte en las piernas. Practico en gym una vez por semana haciendo cinta y bici y después salgo a correr por la calle dos días».

En sus últimos entrenos Juan Carlos ha elegido entrenar junto a otro de los participantes, Nacho. «Me acompaña en los entrenos y lo hcemos todo por nuestra cuenta ya que los ejercicios son fáciles», asegura. ¡Go, go, go!

Nacho: unas Navidades a tope de energy

Como te contamos en el post de presentación, Nacho afronta el Reto Gympass con mucha ilusión. «Continúo mis entrenos semanales en Reebok Sports Club (La Finca y Serrano) haciendo 8 kilómetros en cinta, ejercicios de musculatura del tren superior, 2 kilómetros más y abdominales».

Y, ni las Navidades le han hecho apartarse de su objetivo: «He hecho mucho deporte pero no en gimnasio. La primera semana (del 22 al 30) estuve fuera de España y como no tenía acceso a Gympass, salí a correr todos los días entre 45 y 60 minutos», cuenta. «La semana de Año Nuevo estuve en Ávila y corrí la San Silvestre de allí, que se llama la Carrera del Pavo. Son 6 km y los hice en 29:18... Y el resto de semana estuve de 'vacas' deportiva», añade, bromeando. Seguro que, con esa energía, sus mejoras físicas saltan a la vista.

