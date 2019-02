Regalos originales para hacer en San Valentín

Calcetines de película para decir «Te quiero»

Empezar el año celebrando el AMOR, con mayúsculas, es fantástico y UO ha querido hacerlo con su colección para San Valentín más «gourmet».

Calcetines con mensajes 100% love: «Te comería avocados» (llenos de divertidos aguacates), «Sushipiro por ti» (para los amantes de la gastronomía japonesa), «Me gustas un montón» (para los fans de las burgers y las patatas fritas).

Además, para los más cinéfilos han creado calcetines inspirados en la mítica película de «Grease» con la frase «You are the one that I want» estampados con notas musicales y una pareja bailando la famosa canción del final. También los hay disponibles de la serie «Friends» o de la saga «Harry Potter».