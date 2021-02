Divorcios a 150 euros en furgonetas: cuando lo barato sale (muy) caro La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) alerta del riesgo de la publicidad engañosa de los divorcios a 150 euros, grupones o en furgonetas rotuladas con precios irrisorios

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha expresado hoy en una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, su alarma ante el riesgo de publicidad engañosa en las campañas de divorcios a 150 euros, grupones o furgonetas rotuladas con precios irrisorios. «Asistir como letrado a un divorcio no se limita a bajar de internet un formulario y rellenar los datos. Los abogados de Familia debemos ofrecer un asesoramiento completo al cliente sobre los pros y los contras de firmar un documento. Cuando no sucede así, las familias corren el peligro de sufrir graves consecuencias para sus intereses y los de sus hijos, pudiendo perder derechos económicos. Por ejemplo, si no se ha solicitado en el convenio regulador la pensión compensatoria, la compensación por el trabajo en el hogar o se ha pactado determinado tipo de custodia de los hijos luego no se pueden modificar en otro procedimiento posterior o resulta muy complicado», ha advertido la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.

Las mejores posibilidad de negociación

«Los abogados somos la primera y más importante barrera de protección para evitar que un convenio regulador sea lesivo para los intereses de la ciudadanía y de sus hijos. El abogado tiene que dar un asesoramiento integral con un consentimiento informado de cuáles son los derechos del cliente. El abogado debe atender la documentación que ha traído el cliente, verificarla y estudiar cuáles son sus mejores posibilidades de negociación para conseguir lo que le corresponde en un procedimiento contencioso», insiste Lozano.

Mala praxis: responsabilidad civil

«Si un abogado no hace esto, el cliente puede denunciarle por mala praxis profesional y se arriesga a una responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil repercute posteriormente en todos los demás compañeros porque las pólizas de los seguros de responsabilidad civil de los colegios de abogados aumentan sustancialmente cuando se producen situaciones de este tipo», insistió. «Desde la AEAFA estamos constatando que muchos clientes se sienten engañados con las publicidades de divorcios a 150 euros porque, posteriormente, luego esta cantidad se dispara o el servicio jurídico es deficiente. Esas publicidades de captación no garantizan que ese será el precio definitivo, salga como salga el procedimiento», manifestó María Dolores Lozano.

Plataformas sin abogado

Asimismo, la tesorera de la AEAFA, Carmen López-Rendo, también previno al Consejo General de la Abogacía ante la creciente actuación de plataformas en internet que ofrecen servicios legales, sin que finalmente se pueda constatar la intervención de un abogado, lo que supondría un intrusismo profesional, además de un gran peligro para la ciudadanía.

Para las parejas que no tengan recursos económicos, la presidenta de AEAFA recordó que existe la posibilidad de acudir al turno de oficio y recibir una atención profesional adecuada y con todas las garantías. AEAFA ha agradecido la predisposición de la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, quien informó de las medidas que está adoptando la institución ante estas campañas de publicidad que denigran la profesión.

Al amparo de la propia ley de Competencia Desleal, el CGAE está desarrollando un código de regulación de la publicidad para atender a la dignidad de la profesión. Este código, de adhesión voluntaria (se premia con distintivo de calidad), contará con un órgano de resolución de conflictos, informó Victoria Ortega.

La presidenta del CGAE recordó las dificultades que tiene la persecución y sanción de estas prácticas basadas en el precio debido a las restricciones que impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por su parte, la vocal de AEAFA María José Sánchez solicitó a la CGAE que traslade a todos los colegios de abogados de España un criterio uniforme «para dignificar la profesión, igual que se ha hecho con el turno de oficio».