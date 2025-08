Zambullidas: un mal salto puede provocar parálisis y necesidad de ayuda toda la vida

Este año hace ocho años del accidente, pero Berta recuerda perfectamente el momento en que quedó tetrapléjica por una mala zambullida en la piscina. «Tenía 23. Era 7 de junio de 2017 y estábamos en una fiesta de despedida que le hacíamos a una amiga de la carrera de Medicina que se iba a estudiar el MIR a Oviedo. en la finca de un amigo que tenía piscina», rememora. Por aquellas fechas, esta joven estaba estudiando el último año de la carrera de Medicina en Salamanca.

En un momento dado, «estando allí, me tiré de cabeza, y en el fondo de la piscina se me resbalaron las manos. Me di un golpe en el centro de la cabeza. A decir verdad, el impacto fue bastante flojito, pero por la presión del agua se me estalló una de las vértebras C5 y se me fracturó la C6».

Recuerda apenas unos instantes. «Noté que me había dado un golpe, pero no me dolió tanto. Me agarré la cabeza y me quedé dando vueltas en el agua, hasta que perdí el conocimiento». Como fuera del agua había estaba hablando con un amigo, este se percató de que no salía del agua, y entraron a sacarla. «Si no, me hubiera quedado ahí».

El resto, es historia. Ella se despertó en la UCI del Hospital Nacional de Parapléjicos de España, ubicado en Toledo, donde estuvo nueve largos meses. Diagnóstico: Lesión medular incompleta cervical. «No tengo rotura, pero sí una lesión muy grave. Al estallar las esquirlas de la vértebra, creemos que me hicieron un quiste en la médula. Se ve en las imágenes de la radiografía y del TAC que el quiste ocupa bastante parte de la médula. No toda, por eso hay cosas que conservo, como la sensibilidad, pero luego hay otras cosas que no tengo, como la movilidad: no muevo las manos, ni las piernas. En los brazos voy ganando algo», explica, esperanzada.

Desde entonces, nunca ha dejado de hacer rehabilitación, se ha sacado la carrera de Medicina, se ha casado y está en el tercer año de residencia. «Pero en este proceso todos en mi familia lo han pasado fatal. Sobre todo mis padres, ambos médicos, y mi hermana, que también estaba estudiando la carrera». Cada año suceden accidentes como el suyo. Según datos facilitados del último balance de ingresos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el año pasado fueron tres zambullidas, todos varones, de 25, 46 y 55 años procedentes de Alicante, Valladolid y Madrid.

Todas las lesiones se produjeron a nivel cervical, de ellas, dos resultaron en tetraplejias completas. «Estamos hablando de lesiones que cambian la vida de las personas jóvenes, con secuelas funcionales muy severas y, lo más doloroso, es que muchas se podrían haber evitado. Por eso debemos actuar antes de que suceda: prevenir salva vidas y la mejor lesión medular es la que no pasa nunca», afirma la directora de este centro hospitalario de referencia en Toledo, la doctora Mónica Alcobendas Maestro.

Atendiendo al perfil de las personas accidentadas, la presidenta de la Federación Nacional ASPAYM, Mayte Gallego, señala lo importante que resulta «no excederse en las confianzas a la hora de zambullirse, sobre todo cuando no se conoce el fondo, y ser prudentes, lanzándonos siempre con las manos por delante». La diversión en el agua, reitera el presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Samuel Gómez, «no debe hacernos bajar la guardia. Playas, piscinas, ríos y cualquier espacio acuático son lugares de disfrute, pero también de riesgo si no actuamos con responsabilidad». Desde la RFESS insisten en la importancia de respetar las normas de seguridad, seguir siempre las indicaciones de prevención de los socorristas y evitar conductas imprudentes como lanzarse desde zonas rocosas o acantilados. «Disfrutemos, pero con cuidado», ha recalcado.

La campaña

Para evitar que algo así ocurra, desde estas entidades se ha lanzado una campaña que tiene por lema 'Con cabeza sí, de cabeza no'. El objetivo es recordar lo importante que es mirar bien antes de tirarse al agua y actuar con prudencia. También señalan que tirarse de cabeza en sitios con poca profundidad o que no se conocen bien es una de las principales causas de este tipo de lesiones, sobre todo en la época estival. Un mal salto como el de Berta, advierten, «puede provocar parálisis, pérdida de sensibilidad o de movimiento y necesidad de ayuda para toda la vida».

Por eso a los menores, Berta les daría un consejo para este verano: «muchas veces se salta al vacío por buscar la adrenalina, por divertirse con amigos... pero lo que me pasó a mi, pasa. Cuando menos te lo esperas y a cualquier persona. Todos los años escucho varios casos, no uno ni dos, de jóvenes que terminan con una lesión medular por una mala zambullida. Es algo más común de lo que la gente se piensa. Y no merece la pena que cambie toda tu vida para siempre por la adrenalina de dos segundos en los que estás cayendo desde lo alto». Lo último que ha escuchado esta joven es el caso de un chico que se ha quedado tetrapléjico en un parque de bolas para adultos. «Mucho cuidado con estas cosas. Desgraciadamente es como si necesitáramos hacer algo peligroso para divertirnos, y tampoco hace falta».