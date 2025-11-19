Suscribete a
Yolanda Ferrero, coach familiar: «Sobreproteger a los hijos es una forma de maltrato»

La divulgadora y maestra advierte de que los «padres helicóptero» dejan a los niños sin herramientas para saber vivir y defenderse

Yolanda Ferrero, coach familiar: «Sobreproteger a los hijos es una forma de maltrato»
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Sobreproteger a los hijos «es una forma de maltrato». Así de tajante se mostró la maestra y coach familiar y educativa, Yolanda Ferrero, durante su participación en 'Educación al Rescate', ciclo de coloquios organizados por la Universidad Nebrija en León. ... La también divulgadora en redes sociales sostuvo que, con esa sobreprotección, que ella ve en consulta a menudo, «estamos dejando a nuestros hijos sin herramientas para saber vivir, salir ahí fuera y saber defenderse. Van a ser niños sin ningún tipo de autonomía».

