Yolanda Ferrero, coach familiar: «Sobreproteger a los hijos es una forma de maltrato»

Sobreproteger a los hijos «es una forma de maltrato». Así de tajante se mostró la maestra y coach familiar y educativa, Yolanda Ferrero, durante su participación en 'Educación al Rescate', ciclo de coloquios organizados por la Universidad Nebrija en León. ... La también divulgadora en redes sociales sostuvo que, con esa sobreprotección, que ella ve en consulta a menudo, «estamos dejando a nuestros hijos sin herramientas para saber vivir, salir ahí fuera y saber defenderse. Van a ser niños sin ningún tipo de autonomía».

Para la experta, los 'padres helicóptero' que están todo el tiempo encima de sus hijos, no les dejan equivocarse, justifican cada cosa que hacen, no admiten ningún fallo y nunca les dicen que no a nada están creando «niños miedosos», incapaces de desenvolverse en el mundo ni tener autonomía. «Es verdad que los padres que educan de esta manera lo hacen desde el amor y desde la preocupación por ellos, pero también desde el miedo a que el hijo sufra, se equivoque o lo haga mal».

Sin embargo, no les ayudan. «Son niños inseguros, con dependencia emocional y falta de resiliencia. Que no tienen habilidades para vivir porque todo se lo hemos hecho nosotros. Ese niño que no apunta los deberes para el día siguiente y su mamá pregunta cuáles son en el grupo de whatsapp de los padres, no va a aprender a ser responsable, porque ya está su madre para salvarle. ¿Cómo va a aprender a ser responsable? Es imposible, porque ya está su madre para resolverle los problemas», subrayó. «La actitud de los padres marca la de los hijos. No es solo estar cerca, sino que es estar presente y bien», añadió esta experta.

La solución en esa situación es, según Ferrero, dejarles que se equivoquen. «El error es la base del aprendizaje. Si no resuelve los problemas, cuando le pase algo importante no se va a sentir capaz de afrontarlo», indicó, añadiendo que es «importante y necesario» que los hijos se frustren. «Tenemos que buscar que pasen por momentos complicados o se van a quedar sin herramientas para poder solucionar los problemas de adultos».

Recordó que los límites y las normas han de ponerse en la infancia porque en la adolescencia ya será demasiado tarde. «Si con 5 años hacía lo que le daba la gana, a los 17 no le vas a decir que esté a las once en casa, porque no te va a hacer caso». Ya en esas edades adolescentes, sugirió también dejarles tomar sus decisiones, aunque los padres sepan que son equivocadas. «Llega un momento en el que no vas al lado de tu hijo, sino detrás, y ves que se va a dar la leche; pero le tienes que dejar que se la dé porque es donde va a aprender», aseguró Ferrero, madre de dos adolescentes de 13 y 16 años.

Padres helicóptero al límite

La quinta edición de 'Educación al Rescate' se celebró con el lema 'Agotamiento emocional y síndrome del burnout educativo', un problema que afecta muy de cerca a los docentes. Marina Vega, delegada de zona de la Universidad Nebrija, aseguró que esta situación, que se manifiesta en pérdida de energía, desapego emocional y, a veces, en la disminución del sentido de eficacia profesional, «se ha convertido en una sombra que recorre las aulas».

La situación de agotamiento emocional influye «al 100 por cien» en el desempeño docente y en la relación entre docentes, estudiantes y familias, coincidió Ferrero, advirtiendo que los niños no podrán ver en su profesor a un referente si se trata de una persona que no sabe gestionar las emociones. La divulgadora opinó que este estrés crónico se trata de un problema generalizado en la sociedad, «que nos afecta a todos, y no solo en la educación. Los profesores son personas, con sus problemas como todo el mundo».

Manifestó que síntomas como la ansiedad o el cansancio físico y mental, que no desaparecen al dormir y se prolongan en el tiempo, son «una señal de alarma» que debe invitar al docente a parar y reflexionar. «Si yo siento agotamiento emocional, transmito ese desapego a los alumnos. El niño se desconecta, baja el rendimiento, empieza a tener mal comportamiento, eso llega a la familia, que va a venir al colegio a quejarse del profesor. Y es una rueda complicada de gestionar que va sumando más estrés y ansiedad».

Burnout del docente

La solución, en este caso, indicó Ferrero, pasa porque los docentes «intenten conectar con la vocación que les llevó a esa profesión y se pregunten qué les llevó a la docencia. A veces van pasando los días y esto se nos olvida. Tenemos que conectar con esa parte vocacional que creo que todo el mundo tiene, al menos los que han venido a estas charlas. Es importante que busquen de nuevo la ilusión en las clases y dar protagonismo a los alumnos, dejándoles intervenir, ayudándoles a crecer, escuchándolos y siendo su guía. Tenemos que dejar entrar las emociones en las aulas. Aprenden a hacer raíces cuadradas, que igual como yo, no van a volver a utilizar en su vida, pero las emociones se gestionan todos los días», concluyó.

El acto, celebrado en el hotel Barceló Conde Luna, contó con la participación de Mercedes Escudero Pérez, concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, quien se refirió a la importancia de afrontar el 'burnout' en el profesorado, porque «cuidar de quienes educan es cuidar del futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes».

Gregorio Martínez Garrido, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nebrija, opinó por su parte que cuidar el bienestar del profesorado es una condición necesaria para la sostenibilidad del sistema educativo, «porque un docente emocionalmente agotado difícilmente puede generar un entorno de aprendizaje emocionalmente seguro. Cuidar al docente es condición necesaria para la sostenibilidad de nuestro sistema educativo».

'Educación al rescate' es el proyecto organizado por la Universidad Nebrija que consta de un ciclo de entrevistas con profesionales de diferentes áreas de conocimiento, donde tratan de dar respuesta a aquellas cuestiones más relevantes que en la actualidad pueden resultar controvertidas en el terreno de la educación.