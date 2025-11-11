Suscribete a
La tragedia personal como motor: «Un diagnóstico puede ser un punto de partida, pero nunca una condena»

Cuando el éxito emerge del caos: Un padre transforma la adversidad en una red de apoyo para niños con dificultades de desarrollo y sus familias

Discapacidad: «Aceptar el diagnóstico de tu hijo puede cambiar la evolución y la felicidad del niño»

Carlota Fominaya

Madrid

A Javier Bergón la vida le sonreía. Estaba casado con María, la mujer de sus sueños, tenía un hijo de dos años, Javi, y un trabajo muy bien remunerado en una de las consultoras tecnológicas más grandes del mundo, Capgemini. «Mi vida no podía ... ser más perfecta», rememora. Un día, estando en casa, a su mujer le empezó a doler muchísimo la cabeza. Salió al jardín y al poco rato se le pasó. No le dieron importancia.

