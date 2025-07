TDAH: Estas son las estrategias familiares de un padre y una madre con este trastorno

«A veces parece que somos dos trapecistas haciendo malabares con todo. Con el tiempo hemos ido creando mecanismos que nos funcionan: no es lo mismo organizarse cuando é ramos dos que ahora que somos cinco. Tenemos un calendario familiar en la nevera y otro ... digital compartido en el móvil . Nos dejamos pistas visuales: post-its, objetos estratégicamente colocados para no olvidarnos de cosas, recordatorios en bucle… Y, sobre todo, mucha 'complicidad organizada'. Si uno está desbordado, el otro entra en acción sin pensarlo. ¿Se nos escapan cosas? Claro. Las compras, por ejemplo. Vamos a por leche y volvemos con todo menos el lácteo. Pero lo compensamos con improvisación culinaria y sentido del humor. Reírnos de nuestros despistes se ha convertido en una herramienta básica de supervivencia», confiesan Anna Cejudo y su pareja, Pau García-Milá, ambos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y padres de tres hijos pequeños.

Es verdad, reconocen, que «también está la culpa silenciosa: cuando no llegas a tiempo, cuando te olvidas de algo importante, cuando pierdes la paciencia porque tú también estás saturado. Pero aprendimos que estabilidad no es sinónimo de perfección. Se trata de estar, de escuchar, de pedir perdón cuando fallas. Y de entender que pensar diferente no es peor, simplemente distinto. En casa hay una energía brutal. Nunca sabes si una tarde acabará con una cabaña de cojines en el salón, un invento nuevo o una idea loca para un videojuego. La creatividad y el juego son fundamentales: música, pintura, manualidades, Lego… Los niños podrían pasar horas construyendo e imaginando», aseguran.

Ocurre que, a menudo, las siglas TDAH no llevan aparejadas buenas noticias. Se trata de un diagnóstico difícil de asumir y que conlleva sus terapias, tratamientos, y en muchos casos, medicaciones de por vida. Por eso la historia de esta familia numerosa y emprendedora es un rayo de esperanza que podría servir de luz para muchos afectados. Ellos sospechaban desde hace tiempo que podían padecer este trastorno. Primero fue diagnosticado Pau. «En su caso, él es más inquieto, está constantemente moviéndose, es muy creativo, con visión... Un amigo común hizo saltar la alarma, y le sugirió ir al Psiquiatra. Salió con muchas explicaciones a determinados comportamientos y hechos que le habían pasado desde su etapa escolar», relata Anna. A ella había cosas que también le resonaban en su interior. «Hice mi propio 'cheklist' interno, expresé mis dudas en voz alta, y tres meses después terminé acudiendo al mismo profesional, quien confirmó las sospechas, aunque en mujeres el TDAH se manifieste de forma diferente y pueda llegar a confundirse con ansiedad o depresión», señala esta mujer. Ambos ya habían formado una familia numerosa en la que no descartan que en el futuro, y debido al elevado factor hereditario del trastorno, alguno de sus hijos lo presente. «A ver, puntos hay, y eso aumenta la probabilidad de que en casa seamos más de dos».

Su hogar, desde fuera, reconocen ambos, puede parecer que todo es un caos, «pero es un caos que muchas veces nos funciona, y las que no, nos hace aprender. El trastorno nos obliga a vivir la crianza con los ojos bien abiertos, con mucha más consciencia. Te conoces mejor, te adaptas, aprendes a encontrar soluciones que muchas veces no son las 'típicas', pero funcionan», aseguran. «Claro que hay momentos de desorden -reconocen ambos- pero también hay una gran capacidad para conectar con las emociones, para improvisar, para jugar, para mirar las cosas desde otra perspectiva. Cuando conseguimos canalizar eso bien, lo que se crea es un hogar lleno de vida, donde cada uno puede expresarse a su manera. Y con el tiempo también aprendes a ver tus puntos fuertes: intuición, creatividad, flexibilidad... Todo eso también educa».

Herramientas que ayudan

Para esta pareja, padres de tres hijos pequeños, la clave está en la complicidad. «No tenemos una lista de tareas fija y estricta, sino algo más fluido. Si uno está desbordado, el otro entra en acción sin que haga falta decir nada. Si a uno se le olvida algo, el otro ya lo tiene apuntado o se ha puesto cien alarmas. Es como una especie de baile donde hemos ido aprendiendo a movernos en armonía. A nosotros, por ejemplo, nos ayuda mucho apoyarnos en lo visual y en los recordatorios. Calendarios en la nevera, post-its, alarmas en el móvil, rutinas que intentamos mantener simples... No buscamos el control absoluto, buscamos que las cosas fluyan lo mejor posible. Y cuando algo se tuerce, nos reímos y lo reajustamos. Nos permitimos fallar, pero también tenemos mecanismos para remontar rápido».

Además, visualizar todo les ayuda mucho. «Tener un calendario grande en la nevera, usar colores para identificar tareas o personas, poner alarmas para lo importante... Todo eso marca la diferencia. También nos funciona preparar cosas la noche anterior y dejarlas en lugares visibles, como si fueran «pistas» que nos recuerden lo que toca al día siguiente. Y una cosa que tenemos clara: menos es más. Cuantas menos cosas queramos abarcar, más fácil es sostenerlas en el tiempo. Diseñamos rutinas que se adaptan a nosotros, no al revés. Si algo no funciona, lo cambiamos».

Algo parecido hacen en su vida laboral, explica la pareja, cofundadores de un negocio llamado Founderz. «Emprender con TDAH es un ping-pong constante de ideas locas, distracciones brillantes y momentos de hiperfoco. La gente se imagina el caos, pero hemos aprendido a crear estructuras que nos funcionan. No trabajamos de forma lineal, buscamos caminos alternativos. Y si entendemos cómo funciona nuestra mente, podemos construir algo increíble no a pesar del trastorno, sino también gracias a él. Delegamos las tareas que nos drenan y concentramos nuestra energía en lo que más valor aporta: visión, producto, comunicación. Nos apoyamos mucho en nuestro equipo».

Ellos se han dado cuenta de que lo más importante es, aseguran ambos, «rodearte de gente que te entienda y te respete tal como eres. Hablar con otras familias, compartir cómo nos organizamos o dónde fallamos, normalizar los días malos y también reírnos de ellos, todo eso ayuda un montón. Y por supuesto, teniendo nosotros una startup tecnológica, nos apoyamos mucho en la tecnología: usamos apps, recordatorios, asistentes virtuales... todo lo que nos facilite un poco el día a día».

Pero, ¿es posible no proyectar las dificultades que implica el TDAH en la crianza? «No es fácil -reconocen-, pero se puede trabajar. Lo primero es darse cuenta de cuándo estás proyectando: cuando le pides a tu hijo que sea ordenado y tú no puedes ni encontrar tus llaves de tu coche, por ejemplo. Pero si lo reconoces, puedes gestionarlo mejor. Es un ejercicio diario de autoconocimiento. Intentamos educar desde la empatía, con la idea de que todos estamos aprendiendo. Cuando notamos que estamos siendo demasiado exigentes, paramos y buscamos otra forma. Decir 'me he equivocado' o 'vamos a intentarlo otra vez' también es educar. Y eso les da confianza para ser ellos mismos».

Al final, reconoce esta madre, «no puedo hablar por todas las familias, pero en nuestro caso ayuda contarlo a los que nos rodean, sin duda. Siempre que se haga desde la naturalidad. Decir que tienes TDAH no es colgarte una etiqueta, es abrir la puerta a que los demás entiendan mejor por qué actúas como actúas o qué necesitas para estar bien. Una conversación sincera con un profesor o con un familiar puede cambiar totalmente la dinámica. A nosotros nos ha pasado que, al contarlo con normalidad, se ha generado más empatía, más comprensión. Poder decir 'esto me cuesta, pero estoy trabajando en ello' es muy poderoso. Y muchas veces, inspirador para los demás. Ser vulnerable también es una forma de liderar y de educar», asegura.

En definitiva, concluye Anna, «convivir con TDAH siendo pareja, padres y emprendedores no es fácil. Pero con herramientas, humor, apoyo mutuo y aceptación , no solo es posible. Puede ser incluso una ventaja».