Tania García, investigadora en neurociencia, explica cómo restaurar la comunicación con tu adolescente: «El canal no se abre con preguntas»

Llegada la adolescencia, muchas familias sienten que pierden la conexión con su adolescente. La convivencia se llena de silencios, malas contestaciones, aislamiento… Y los padres temen estar 'perdiendo' a su adolescente. Pero, ¿qué señales indican que un menor en esta etapa vital se está « ... distanciando» emocionalmente de su familia? Para Tania Garcia, autora de 'Educar sin perder los nervios: Guía emocional para transformar tu vida familiar' (Vergara), lo primero que los padres en esta tesitura revisen que entienden por «perderse».

A menudo, explica García, educadora social, investigadora en neurociencia y fundadora de la Educación Real, «lo que un adulto vive como desconexión es, para el adolescente, una forma de protección. No se está alejando porque no quiera a su familia, sino porque necesita espacio para existir sin juicio. Su cerebro está reorganizándose por completo: la zona emocional está hiperactiva, la racional aún no ha terminado de construirse, y eso genera una montaña rusa interna que precisa de ternura, comprensión y guía por parte del adulto».

El problema, señala esta experta, fundadora de Educación Real, «aparece cuando los adultos interpretamos ese proceso natural como desobediencia o desinterés. Entonces, su sistema nervioso entra en defensa: calla, ironiza o se encierra continuamente. No lo hace contra nosotros, sino a favor de su propia estabilidad emocional. Por eso, más que preguntarnos si 'se está perdiendo', deberíamos preguntarnos si se siente seguro en nuestra presencia para poder ser».

¿Suelen producirse estas actitudes en la adolescencia o es algo excepcional que ocurra? ¿Es una etapa natural o una consecuencia de carencias emocionales previas?

Es frecuente no porque «deba pasar», sino porque la mayoría llega a la adolescencia con un sistema nervioso que lleva años sosteniendo más de lo que puede. Durante la infancia muchos aprendieron a callar para no molestar, a sonreír para no preocupar, a cumplir para no perder amor y ser aceptados. En la adolescencia, ese patrón ya no cabe. Su cerebro busca autenticidad e identidad, y si no encuentra un entorno que lo acompañe desde ahí, se protege desconectando. Así que no, no es una etapa en la que «se pierden», sino un momento en el que lo que emerge ahora es la huella de cómo fueron mirados, escuchados, atendidos emocionalmente, comprendidos y acompañados antes.

Muchos padres sienten que «han perdido» a su hijo cuando ya no saben cómo comunicarse con él. ¿Qué les dirías que hagan primero? ¿Se puede «reconectar» con un adolescente que parece completamente cerrado o rebelde?

Sí, siempre se puede reconectar. Pero no desde la urgencia por «recuperarlo», sino desde la humildad de querer comprender lo que está viviendo. El primer paso no es hablar, es equilibrarse uno mismo. El adolescente no necesita un adulto que le sermonee, sino un adulto que no se asuste de su emoción y que esté disponible emocionalmente sin pedir nada a cambio. Cuando el adulto acepta, se equilibra y conecta, el adolescente siente que el vínculo es un lugar seguro y empieza a bajar sus defensas. La reconexión no empieza con palabras, sino con presencia sin exigencia. No hace falta forzar la conversación; basta con que note que ya no tiene que protegerse de ti.

Claves para conectar con él

¿Cómo podemos abrir un canal de comunicación real con un adolescente que no quiere hablar o que responde con hostilidad o evasivas?

El canal no se abre con preguntas, sino con seguridad. Cada vez que insistimos, corregimos o pedimos explicaciones, su cerebro siente amenaza. Su amígdala se activa y corta el diálogo para sobrevivir. Por eso, más que buscar «qué decirle», necesitamos cuidar desde dónde le hablamos. La voz baja, la respiración tranquila, la mirada que no juzga: todo eso le dice «estás a salvo». Y cuando un adolescente se siente a salvo, es cuando podemos conectar. No porque lo presionemos, sino porque su sistema nervioso deja de tener que defenderse.

¿Cómo equilibrar el respeto a su espacio con la necesidad de acompañarlo y poner límites?

Respetar su espacio no es desentenderse, y poner límites no es dominar. El equilibrio nace de entender que el límite es un gesto de cuidado, no de poder. Un adolescente necesita saber que hay un marco, pero ese marco debe ser coherente, no arbitrario. Cuando el adulto impone, genera miedo. Cuando el adulto acompaña con absoluta comprensión hacia la etapa adolescente y guía acompañando sus emociones, genera seguridad. El espacio propio es esencial para que desarrollen identidad, pero dentro de un vínculo que siga diciendo: «te veo, te sostengo y te protegí».

Si ha habido conflictos, gritos o heridas previas, ¿de qué forma se reconstruye la confianza?

La confianza no se pide, se demuestra. No se reconstruye con frases, sino con gestos repetidos que el cerebro del adolescente pueda registrar como seguros. El cerebro adolescente necesita coherencia: que quien dañó, ahora repare. Que quien perdió los nervios, ahora sepa sostenerlos. La confianza vuelve cuando el adolescente comprueba que es real, el adulto ha cambiado su forma de estar, no solo sus palabras.

¿Cómo acompañar sin invadir cuando el adolescente busca más contención en su entorno que en casa?

Si busca contención fuera, no lo vivamos como un fracaso, es lo que toca cerebralmente en la adolescencia. Está explorando el mundo, probando vínculos, buscando espejos nuevos. Lo importante no es ser su única referencia, sino que sienta que su casa es su lugar seguro, que tú eres su refugio. Acompañar sin invadir significa seguir estando, incluso cuando no somos elegidos. El amor real no necesita imponerse ni ser lineal: acepta cada proceso de forma incondicional.