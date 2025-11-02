Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

Tania García, investigadora en neurociencia, explica cómo restaurar la comunicación con tu adolescente: «El canal no se abre con preguntas»

Esta educadora social comparte una serie de claves para padres que buscan recuperar la conexión genuina con sus hijos adolescentes en una etapa de cambios

Adolescencia: «Cuando las emociones se expresan, las familias se encuentran»

Tania García, investigadora en neurociencia, explica cómo restaurar la comunicación con tu adolescente: «El canal no se abre con preguntas»
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Llegada la adolescencia, muchas familias sienten que pierden la conexión con su adolescente. La convivencia se llena de silencios, malas contestaciones, aislamiento… Y los padres temen estar 'perdiendo' a su adolescente. Pero, ¿qué señales indican que un menor en esta etapa vital se está « ... distanciando» emocionalmente de su familia? Para Tania Garcia, autora de 'Educar sin perder los nervios: Guía emocional para transformar tu vida familiar' (Vergara), lo primero que los padres en esta tesitura revisen que entienden por «perderse».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app