Las seis razones que llevan a un adolescente a ver pornografía

Cierto es que hay cada vez más organizaciones que alertan del consumo temprano de pornografía a través de las nuevas tecnologías. A golpe de clik, bastan 3 segundos para que niños de tan solo 9 años tengan su primer contacto con el porno. Algunos estudios indican que el 70% de los adolescentes visualizan estas imágenes de manera accidental; es decir, que no las buscan voluntariamente. Para el resto de casos, ¿qué puede llevar a un joven a consumir porno?

Según Raül Adames, director de Colegios CEU y autor de la 'Guía para familias ante la realidad de la pornografía', junto a Sonsóles Gallo, subdirectora del área de Colegios CEU, «la adolescencia es una etapa en la que es fácil caer en este consumo porque se es muy vulnerable». Explica que el estrés de la propia vida conduce a que muchos jóvenes se sientan solos y quieran cubrir esa soledad a través de lo que les ofrecen las pantallas «que, por cierto, es contenido diseñado para ser adictivo, de ahí la dificultad de salir de ellas», puntualiza.

Reconoce que «no es fácil salir de este consumo, pero es necesario romper este patrón a través de otras propuestas que le lleguen al corazón. Para lograrlo el primer paso es la participación activa de la familia. Los padres deben facilitar el diálogo con su hijo, realizar actividades conjuntas y hacerles propuestas educativas de vida. Es muy positivo que los padres hablen con él de pornografía y quizá, en un primer momento, el joven no quiera escuchar, pero sabrá que en su hogar hay confianza para que cuando él quiera pueda sacar el tema».

Explica que hay muchos padres que no hablan de este asunto «no por temer que sus hijos vayan a buscar la palabra porno (pensando que nunca lo han visto), sino porque sienten mucho pudor a sacar el tema y sienten que no tienen herramientas para abordar una conversación de este tipo. No se dan cuenta de que la mayoría de los jóvenes ya han visualizado estas imágenes y saben muy bien de qué se trata, pero necesitan de un adulto que les explique la dimensión y la realidad de la pornografía. Lo importante -insiste- es que los progenitores hablen con su hijo en diferentes momentos, más que en una conversación de sólo un día, y creen puentes para facilitarle que cuando él quiera y necesite sepa que ahí están sus padres para escucharle y explicarle».

Según la 'Guía para familias ante la realidad de la pornografía', entre las principales motivaciones de un adolescente para consumir pornografía destacan las siguientes:

-Aburrimiento: cuando se encuentran con la experiencia del aburrimiento, sin un interés o hobby específico, sin socializar o con dificultades para gestionar el tiempo libre pueden acabar viendo porno.

-Placer, curiosidad e información: debido al desarrollo hormonal en el que se encuentran, internet les va a ofrecer una vía fácil para conocer aquello sobre lo que tienen dudas o les interesa aprender.

-Gestión de las emociones (distracción o evitación): los adolescentes pueden usar la pornografía como una manera de gestionar emociones como el enfado, la tristeza o el miedo.

-Gestión del estrés: pueden encontrar fácilmente una forma de alivio o de descargar el estrés y las tensiones en la pornografía, lo que produce una dependencia para la regulación de la ansiedad.

-Falta de conexión a nivel afectivo en la vida real: para aquellos adolescentes con mayores dificultades para conectar con seres humanos en la vida real, puede ser una forma de acercamiento virtual a otro ser humano.

-Aceptación de sus iguales: el uso de porno puede iniciarse, en ocasiones, para formar parte del grupo o como parte de la socialización entre iguales. También puede hacerse para gustar al otro o sentirse aceptado por los demás.

