Recuperar el sentido común

Frente a estos tiempos convulsos de desorden moral, zozobra y desesperanza como en el que nos encontramos, merece la pena rescatar el optimismo del famoso escritor inglés G.K. Chesterton, hombre adelantado a su tiempo que sabía mejor que nadie ver lo extraordinario en lo ... cotidiano, tratando de promover el sentido común como el modo más acertado de alcanzar la consecución de la virtud humana y la búsqueda de la verdad.

En su defensa de la vida, la familia y la correcta educación de los hijos decía lo siguiente: «El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es en una oficina ni en un comercio ni en una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia».

Es precisamente en el ámbito de la libertad familiar donde debemos comenzar a recuperar la sensatez y una conciencia clara de la realidad. Las exigencias del presente, donde la felicidad y el éxito basan sus fundamentos en el poseer y en el parecer, nos obligan a regresar de manera urgente al Ser, el cual hemos abandonado como objeto formal de la inteligencia.

Defensa del orden natural

Restituir el sentido común no es otra cosa que defender sin complejos el orden natural frente al desorden global, la biología frente a la percepción subjetiva del yo, el conocimiento frente al emotivismo, la Creación frente al alarmismo ecologista, la prudencia frente a la temeridad, el compromiso frente a la inmediatez. En definitiva, la verdad frente a la mentira.

La disolución del Ser no es solo una cuestión de orden espiritual, sino que también afecta a la moral, al derecho, a la política y a la cultura. Ya nos lo advertía Santo Tomás: «la verdad está primero en el alma». Por eso, la verdad no se impone ni por la elocuencia ni por la violencia, sino por la evidencia.

En las pequeñas cosas, en los hechos cotidianos, en la humildad y en el afecto encontraremos la Verdad, esa vuelta al sentido común que dignificará nuestra presencia en este mundo y evidenciará la existencia del Bien como motor fundamental de las acciones del hombre.