Educación emocional

Una psicóloga explica cuál es la mejor forma de actuar cuando tu hijo llora

Hasta ahora el término 'llorón' se asociaba con connotaciones negativas, como débil, cursi o quejica

Isabel Rojas Estapé explica el error de bulto que cometen los padres cuando ven a un hijo triste

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao revela el secreto para que los niños desarrollen su memoria

Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Durante generaciones, frases como «¡Para de llorar!», «¡Llorar es de cobardes!» o «¡Qué feo/a cuando lloras!» han reforzado la idea de que las lágrimas son signo de debilidad. Sin embargo, la ciencia y la psicología coinciden en que llorar puede ser también ... un acto de valentía y autenticidad que contribuye al bienestar emocional.

