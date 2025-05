Las preocupaciones de una madre que de la noche a la mañana pasó de tener una hija a tener 3

A Pilar, la idea de ser madre no le inquietaba demasiado, pero como su marido le saca 10 años, se lanzaron a ello cuando ella cumplió 34 años. Y nació Jara. Reconoce que la maternidad es un antes y un después para la mujer. «La vida cambia mucho porque pierdes tu individualidad y el bebé pasa a ser lo más importante, más que tú o cualquier familiar. Te dedicas a él en cuerpo y alma. Hay sentimientos contradictorios. A pesar de todo me sentía feliz. No quería tener más hijos, pero comprendí que sería positivo darle un hermano, puesto que mi marido era hijo único y sabe lo que es no tener más hermanos. Buscamos un segundo hijo y me quedé embarazada, pero en el sexto mes perdimos a nuestra hija. Fue muy dura esta pérdida«.

Sin embargo, poco después se quedó en estado. ¡De dos niñas gemelas! «Pasamos en un momento de tener una niña a tres. Nos convertimos en familia numerosa. Un regalo de la vida por todo lo que habíamos sufrido».

Asegura que no es de dar consejos, pero «aunque fui madre a los 37, lo mejor es que una mujer no espere más allá de los 40, porque puede haber riesgos, como me ocurrió a mí al perder a mi hija en el embarazo. Si nos paramos a pensarlo, las mujeres nunca nos sentimos verdaderamente preparadas para la maternidad porque es algo nuevo, que asusta, nos sentimos jóvenes... Pero sí lo estamos. Es una gran experiencia de vida. Y el compromiso más grande que se puede tener con la pareja».

Su principal queja a día de hoy es la falta de conciliación «porque no nos queda más remedio que trabajar a los dos y no contamos con ayuda de ningún familiar por lo que nos ha resultado más complicado cubrir todos los huecos para estar con las pequeñas. Afortunadamente hoy en día los padres se implican más en la crianza, pero yo me tuve que coger una excedencia y siempre días de permiso cuando las niñas tienen vacaciones».

La queja de esta madre no es algo puntual. De hecho, más de la mitad de las madres de familia numerosa, el 56%, se han sentido discriminadas o penalizadas en algún momento de su vida por tener más hijos y el 51% cree que esta circunstancia -tener más hijos- ha dificultado su acceso al empleo. Así lo asegura la última encuesta realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) a casi 800 madres de familia numerosa para conocer cómo viven la maternidad y qué dificultades y necesidades tienen estas madres.

Con este estudio quieren poner en valor la maternidad y reclamar un mayor reconocimiento social que se traduzca en un apoyo real a las familias, en este caso centrado en las madres, que son las que sufren más la discriminación social y laboral por razón de hijos y las que asumen más las tareas de cuidado de los hijos y el hogar. “Las madres hacen una aportación fundamental a la sociedad y no pueden pagar por ello un precio alto en forma de pérdida de oportunidades, exceso de trabajo y carga mental por no poder llegar a todo”, destaca la vicepresidenta de la FEFN, Encarni Álvarez.

Y es que la encuesta, realizada a 759 mujeres a partir de 2 hijos, constata la escasa valoración o reconocimiento social que, a ojos de las propias mujeres, tiene la maternidad, según afirma el 86% de las madres: un 47% de ellas considera que la sociedad valora la maternidad “muy poco” y un 39% cree que “nada, en absoluto”. También refleja la carga de trabajo que asumen en el cuidado de los hijos y la familia, sus dificultades para llegar a todo y los condicionantes que tienen, de tiempo y dinero, a la hora de poder compaginar trabajo y familia.

Según la muestra recogida por la FEFN, la mayoría de las madres de familia numerosa trabaja fuera de casa (79%), el 29% reconoce que lo hace por una cuestión económica, ya que “necesitamos contar con dos sueldos para cubrir todas las necesidades”, aunque la mayoría, un 49%, apunta a un doble motivo: lo económico y porque “no me planteo no desarrollar una actividad profesional”.

De la misma forma, muchas mujeres, (40%) aseguran que disfrutarán mucho con sus hijos, pero “no dejaría de trabajar fuera de casa, prefiero compaginar trabajo y familia”, mientras que el 43% asegura que se quedarían en casa para poder cuidar personalmente a sus hijos y dedicarles más tiempo, pero saben que “es inviable por razones económicas ”.

Del total de madres que trabajan fuera de casa, un 59% lo hace a tiempo completo y un 20%, a media jornada, con un horario más compatible con las necesidades familiares, que son muchas en las familias con hijos y que recaen más en las mujeres, según su propia opinión: 3 de cada 4 madres (76%) tiene claro que son ellas las que asumen más trabajo en el día a día en el cuidado de los hijos y el hogar, aunque la mitad de las madres (51%) reconoce que en las familias numerosas hay un reparto más equitativo.

Dentro de todo el trabajo, el mayor reto diario de las madres de familia numerosa es la “logística familiar: compra, comidas, lavadoras, tutorías, pediatras...”, según afirma el 38%; seguido de la conciliación, una cuestión complicada para el 22% de las madres que aseguran que “trabajando fuera de casa, cuesta compaginar los horarios laborales con la familia”.

La encuesta deja claro que lo económico y la conciliación son las dos cuestiones más necesarias para las familias y, en concreto, para las madres. Un 51% reclama ayudas directas “para poder afrontar las necesidades de conciliación con soluciones a la medida de cada uno ” y un 39%, “medidas de conciliación reales, al alcance de todos, como los permisos retribuidos”.

La FEFN insiste también en ello, recordado que es necesario un mayor reconocimiento a la maternidad con medidas concretas, algunas encima de la mesa desde hace años, como “la prestación universal por hijo a carga o los permisos retribuidos, que, si no llevan aparejada la retribución, no son una opción para la mayoría de familias, ya que un porcentaje muy alto no puede permitirse el lujo de perder ingresos, como se ve claramente en la encuesta”, explica la vicepresidenta.

Para Encarni Álvarez "los hijos son un activo para la sociedad, las mujeres que deciden ser madres están aportando con ello un bien para toda la sociedad y deben tener las mismas oportunidades que el resto. Deben ser compensadas por lo que la maternidad implica teniendo en cuenta la aportación social que están haciendo en forma de capital humano y por las labores de cuidados de personas dependientes (menores y mayores) que, mayoritariamente asumen ellas".

