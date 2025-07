Lo que un niño con ansiedad no dice... pero siente y paraliza

La ansiedad no es solo cosa de adultos. Los niños también la sienten, aunque no siempre la expresan de la misma forma. En la infancia, la ansiedad se manifiesta a través del cuerpo, del comportamiento y de frases que, a simple vista, no parecen emocionales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Más temas:

Psicología

Estrés

Niños

familia

Dolores

Ansiedad

Sueño

Padres