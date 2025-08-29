Suscribete a
El ministro de Agricultura, Luis Planas, comparece en el Senado para explicar la gestión de los incendios
La Aemet pone en aviso a España por la llegada de un nuevo frente atlántico con tormentas y granizo

Una neurocientífica explica por qué debes tratar de dejar el móvil de lado cuando estés con tu hijo

La escena de un adulto mirando el teléfono mientras un niño reclama su atención infructuosamente es habitual

«Los padres usan el móvil más que los hijos. Todos somos menores en el uso de pantallas»

Carlota Fominaya

Madrid

Muchos padres se preocupan por el uso excesivo del móvil en sus hijos, pero ellos mismos pasan muchas horas frente a la pantalla. ¿Qué impacto tiene este modelo de conducta parental, aparentemente inocua, en el comportamiento infantil?

Para Tania García, neurocientífica, educadora social ... experta en desarrollo infantil y juvenil, y fundadora de 'Educación Real', el impacto no es solo en su conducta, «es cerebral, emocional, vincular y estructural«.

Sobre el autor Carlota Fominaya

Periodista. Siempre en ABC. Primero en Economía, luego en Madrid y ahora en Familia, desde donde hablo de lo que de verdad importa: las dificultades cotidianas y las historias de quienes las superan

