Suscribete a
ABC Premium

El 70% de los menores de 10 años en situación de riesgo sufren violencia

Así lo indica el Estudio del Teléfono/Chat ANAR de la Familia y los Centros Escolares: 'Escuchando a la infancia desde la voz adulta (2019-2024)'

La fuga del hogar, el principal motivo tras las desapariciones de menores en España en 2024

El 70% de los menores de 10 años en situación de riesgo sufren violencia
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay realidades, a veces ocultas que, por desgracia, no dejan de crecer. Según el Teléfono Anar, en el periodo que va comprendido entre 2019 y 2024, se ha registrado un aumento significativo en el número de casos de menores que han necesitado y ... recibido orientación psicológica, social y/o jurídica gracias a la llamada de un adulto de su entorno (+17,3%).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app