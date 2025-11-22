Laura Cuesta: «Si luchas con tu hijo para que haga los deberes o ponga la mesa, quizás no está preparado para tener un móvil»

«Nunca dejamos de ser padres», recuerda Laura Cuesta Cano a ABC en esta entrevista. Es la responsable de Educación Digital Para Familias y profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC). Pero también es madre y ha publicado dos ... libros, 'Conectados' (Molino) y 'Crecer con pantallas' (Amat). Se trata de una guía práctica para conectar con los hijos y que las pantallas no los desconecten.

A lo largo del libro, la experta trata de responder a las numerosas preguntas que se plantean las familias cuando llega el momento de adquirir el primer móvil. La respuesta es tan fácil de responder como compleja de aplicar: no se trata de prohibir, sino de educar.

-Llama la atención que empieces el libro por '¿Qué es un móvil?'. Resulta más que evidente. Explicas también los tipos de dispositivos que hay. Curioso, ¿no?

A diferencia del primer libro, 'Crecer con pantallas', que era más extenso, con muchos datos, evidencia, etc. he querido hacer un segundo más sencillo, accesible y útil para llegar a todas las familias, sin dar por hecho ni por sabidas nada porque no todos tenemos las mismas competencias. Así que sí, este libro empieza desde cero.

Por otro lado, está pensado teniendo en cuenta todo este debate político, social y mediático en el que vivimos sobre menores y tecnología. Nos hemos centrado en la dicotomía de móvil sí o no; prohibir o no, y me vi en la obligación de analizar los móviles porque olvidamos que hay diferentes tipos a elegir en función de las necesidades familiares.

El problema es que cuando hablamos del móvil, lo asociamos a un smartphone de acceso ilimitado y no creo que deba tenerlo un chaval de 9 ni de 12 años por su grado de madurez. ¡Hay más opciones cuando una familia tiene la necesidad de dar a su hijo un teléfono! ¿Qué hacemos con los niños que tienen que ir solos al colegio? Los padres necesitan saber que han llegado al destino. ¡Necesitan algún tipo de tecnología para poder localizarles! El smartphone no tiene por qué ser la única opción. Los móviles tontos también están ahí, así como el reloj inteligente. Por eso, explico los diferentes dispositivos y necesidades de la familia, no del niño.

-Explicas también en el primer capítulo de las diferentes tarifas...

Son grandes desconocidas. Hoy, vemos a niños con su primer móvil: alta gama y tarifa ilimitada. ¿Cómo puede ser? ¡No necesitan un terminal de estas características! ¡Es una locura! Las familias han de preguntarse qué teléfono o tipo de tarifa necesitan, no darles todo desde el minuto cero, sin ser capaces de autorregularse. No tenemos que prohibir por miedo ni darles todo, por supuesto.

-Hablas también de algunas reflexiones que padres y madres han de hacer una vez que han decidido que su hijo va a tener un smartphone: '¿Tenemos tiempo suficiente y podemos implicarnos en la educación y supervisión? ¿El menor cuenta con la madurez suficiente para adquirir tal responsabilidad?'.

¡Claro! Porque cada hijo es diferente. Si tú luchas cada día con el menor para que haga los deberes, ponga la mesa para cenar, etc. ¿Te merece la pena meterte en otra batalla de normas y límites para gestionar el móvil? Lo más seguro es que no esté preparado y convenga retrasarlo. Es verdad que la presión social influye pero hay que buscar un equilibrio entre lo que dicta el entorno sin aislar a los niños. Es decir, los padres tenemos que saber que ellos quedan a través del móvil y si tu hijo no tiene un dispositivo, se puede quedar al margen de los planes. Por tanto, como han de saber que han quedado para jugar al fútbol, quizás pueda usar un móvil viejo y darle acceso a ese grupo de WhatsApp, dejándole claro que ni es su teléfono ni lo saca a la calle. Y las razones de todas estas decisiones hay que explicárselas para que lo entiendan.

«Todos vemos a niños con su primer móvil: de alta gama y tarifas ilimitadas. ¿Cómo puede ser?»

-Abogas por dejar de lado la 'visión adultocentrista' a la hora de hablar de la relación entre menores y tecnología. 'Debemos saber que no socializan como lo hacíamos nosotros, y esto, a priori, no tiene que ser ni mejor ni peor'. Realmente, no lo vemos así... y, por eso, se quiere prohibir.

No es bueno ver a cinco chavales en un parque, todos sentados y mirando su móvil. Hay que evitar este tipo de situaciones y hacerles entender que hagan planes, deporte, salgan, hagan actividades y socialicen sin pantallas… Pero otra cosa es que los adultos no entendamos que se comunican y socializan de otra manera. ¡Nosotros hablábamos por el teléfono fijo tres horas con los amigos y los padres siempre nos decían que les íbamos a pagar la factura!

Hay que tener en cuenta también que los niños tampoco van al mismo colegio del barrio, los amigos no viven tan cerca... y lo más fácil es que se comuniquen a través del mundo digital. Y no es malo. Hasta que yo no vi cómo actuaban, no me di cuenta. Mi hijo, por ejemplo, tras estudiar toda la tarde, se conectaba un rato a la consola hasta la hora de cenar para charlar con los amigos. ¡Era su canal para evadirse! En cambio, no le hubiera dejado salir de casa a última hora de la tarde para ver a la pandilla. Para tomar todo este tipo de decisiones, tenemos que conocerles, entender su entorno y la tecnología.

-Hablas también de ciberacoso, ciberdelitos, bulos y desinformación. 'Como herramienta, no esta exenta de producir ciertos riesgos'. Pero, ¿existen estos riesgos sólo por la tecnología?

Antes no había móviles ni ordenadores. El problema ha existido y existirá siempre. De toda la vida ha habido niños acosadores que se metían con el más vulnerable. ¿La diferencia? Que el acoso escolar, antes, finalizaba cuando acababan las clases. Hoy no: son 24 horas los siete días de la semana.

Por eso, hay que incidir en los valores que inculcamos a los menores y que no son diferentes en el entorno digital a los del marco físico. Es decir, tú no puedes decirle a tu hijo que no use el móvil para grabar a sus amigos y reírse de ellos. No, el mensaje es: 'No puedes reírte de nadie'. La solidaridad o la empatía son valores básicos.

Por otro lado, la regulación que han hecho las comunidades autónomas en los centros escolares me parece adecuada porque los menores no tienen por qué tener el móvil en el bolsillo. ¡Le puede incitar a algo que no es buena idea! Pueden grabar al profesor, a un compañero... no prestando atención a lo que deben. Son medidas regulatorias adecuadas.

-'Hemos de saber que prohibir la tecnología no es la solución'. Menuda afirmación y más, como has apuntado antes, en el momento actual en el que nos encontramos...

¡Es que no es la solución! Otra cosa es regular. Cuando a un adolescente le prohíbes, buscará la manera de saltarse las normas porque no tiene percepción alguna del riesgo. Y prohibiendo, más llamas su atención y aumentan los riesgos porque harán las cosas a escondidas.

Creo que es vital que padres e hijos conversen del tema y tenemos que regular mejor, en vez de prohibir. Todos funcionamos en base a unas normas que han de buscar el bienestar digital y el buen uso de la tecnología.

-Explicas también lo primero que han de hacer los padres antes de entregar un móvil: crear un usuario para el menor, actualizar el terminal, configurar la seguridad y privacidad... Por tu experiencia, ¿siguen las familias estos pasos?

¡La gente no lo sabe! De hecho, hay adultos que, para evitar darle al hijo un móvil, prefieren dejarles el suyo para ver TikTok... ¡Error! Porque están usando un teléfono de adulto, por tanto, las cookies o la publicidad van dirigidas al público sénior.

Cuando la familia decida que el menor puede tener un dispositivo, tiene que estar configurado para él. Dejándole el nuestro, creemos que lo estamos haciendo bien y, sin embargo, le exponemos a peligros.

Otra de las cosas que desconocen las familias es que las aplicaciones tienen una edad mínima de acceso y que TikTok, por ejemplo, cuenta con la opción de la sincronización familiar. Está muy bien que exijamos responsabilidades a las plataformas y que pongan medidas para gestionar el perfil de los menores. Pero nosotros, los adultos, debemos conocer también qué opciones nos ofrecen, cómo configurar el perfil de un niño, qué medidas de privacidad tiene una aplicación...

«Cuando un padre le deja el móvil a su hijo, sin saberlo, le expone a peligros»

-Aseguras que el mejor control parental son los padres. Cuesta creerlo.

Sí, porque los niños son los primeros capaces en saltárselo y, en segundo lugar, ¡es que les tenemos que explicar el por qué de las cosas! Es muy difícil, lo sé. El control parental ayuda pero es vital explicarles por qué no pueden usar pantallas después de cenar, por ejemplo. Tienen que saber que es perjudicial.

-'Espiar no es educar'. Insistes en que los padres son los responsables en educar a sus hijos. Pero Laura, 'es que necesito saber qué hace con el móvil'.

El equilibrio es difícil. No podemos olvidar que somos responsables subsidiarios de lo que hagan nuestros hijos. Si tienen 14 años y les da por usurpar la identidad de un compañero de clase, la responsabilidad civil y penal recae en los padres.

Espiar no es lo mismo que supervisar. El control parental supervisa el tiempo que ha estado tu hijo en una aplicación pero no te dice qué ha escrito a un amigo en Instagram. Si lo quieres saber, tendrás que espiar. Hay quienes incluso instalan 'spyware' (programa espía) en el terminal de sus hijos.

También tenemos que entender que los menores, cuando llegan a la adolescencia, tiene también su derecho a la privacidad, intimidad y secreto de las comunicaciones. ¡Nosotros no le contábamos todo a nuestros padres! Cerrábamos la puerta de nuestra habitación para coger nuestro diario y escribir en él. Si lo hubieran leído, habría sido una violación de la intimidad. Por tanto, creo que hay que confiar en los hijos y ellos en nosotros. No pueden contarnos todo. Por eso, la familia ha de trabajar, desde bien pequeños, el diálogo y la confianza. Sí, van a contárselo todo a sus iguales pero si tienen un verdadero problema, sabrán que pueden acudir a sus padres.

-'¿Va a ver mi hijo porno en internet?': es una de las grandes preocupaciones...

La pornografía sale accidentalmente en cualquier sitio. Y más en esos dispositivos que les damos sin configurar. Ya sea en un ordenador, en la consola, en casa de un amigo... Tenemos que preparar a nuestros hijos y hablar con ellos desde edades tempranas. La educación afectivo sexual en casa es vital porque todo está sexualizado: las canciones, las películas...

Podemos minimizar los riesgos con una adecuada configuración. Un niño de 9 años no creo que busque a propósito este tipo de contenido, sino que le salen accidentalmente. Todas las barreras que tengamos a nuestro disposición, usémoslas. Pero tengamos claro también que la verificación de la edad en este tipo de páginas web no valen para nada y que tampoco podemos controlar los famosos 'stickers' que esconden ese contenido y corren como la pólvora en los grupos del colegio. El verdadero éxito es que si tu hijo recibe algo así sepa cómo actuar: no reenviando, eliminándolo y, si procede, denunciar al Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

-Das algunos ejemplos de contrato que padres e hijos pueden firmar pero... ¿esto implica que ambas partes se van a poner de acuerdo? ¿Y qué pasa si no lo cumplen?

Los contratos son muy personales y han de estar adaptados a cada familia. Yo he puesto en el libro ejemplos para que se entienda el concepto de que puede ser útil sentarse con los niños, debatir las cláusulas y llegar a un acuerdo. Lo importante, para mí, es que entiendan que ese primer móvil no debería ser un regalo porque se nos puede volver en contra. Por eso, cuando les castigamos por lo que sea, decimos: 'Te quedas sin móvil'. Y les premiamos... ¿con un móvil? No tiene sentido.

Si tu hijo llega tarde a casa, no le tienes que quitar el móvil porque ni es un premio ni es un castigo: es una herramienta que tú, como padre, le prestas. No le demos nosotros la importancia que no queremos. Si rompe una cláusula de dicho contrato, entonces sí, le restringimos el acceso o se lo quitamos unos días... Lo que ponga en el contrato firmado.

Y sí, costará ponerse de acuerdo pero hay que hacerlo, escuchándoles, pactando... Por eso, la alfabetización digital tiene que ser progresiva. Si queremos ir enseñándoles que vamos a tener unas normas, usos, etc., lo puedes hacer con 13 años. Si pretendes hacerlo a los 17, complicado.