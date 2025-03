Una doctora revela cuál es la fruta estrella en el buen cuidado de la microbiota de tu hijo

fEl interés y la preocupación por la microbiota y las bacterias que residen en nuestro sistema digestivo han ido creciendo en los últimos tiempos. Este tema de salud está en boga debido a la creciente conciencia de que el intestino, a menudo llamado nuestro ... «segundo cerebro», desempeña un papel fundamental en nuestra salud general.

De hecho es especialmente importante cuidar esta relación en la etapa infantil, advierte Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas, especialista en Medicina Interna y autora del «El mundo secreto de la microbiota», cuando los menores están en el momento de su vida de mayor desarrollo cerebral.

El cuento de esta experta quiere transmitir un mensaje muy importante: cuidar de la microbiota es imprescindible para crecer sanos y fuertes. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de prestarle atención…

Los mayores estamos cada vez estamos más informados sobre la importancia de mantener una buena microbiota, ¡ahora también los niños! Pero este es un libro muy, muy completo.

Es verdad que el libro tiene mucha información. No es un cuento, es un libro divulgativo dirigido a los niños. Los menores tienen mucha curiosidad por saber cosas pero, en mi opinión, existe la tendencia de hablarles con poco respeto intelectual. Tenemos que aprovechar que a los niños les gusta aprender cosas nuevas y darles información, por supuesto, de una manera adaptada, divertida. La divulgación, el rigor científico, no está reñido con hacerlo de una manera divertida y entretenida.

Viene especificado como a partir de los 6 años, digamos hasta los 12, una edad en la que a lo mejor buscan ya otro tipo de ilustraciones… Los niños más pequeñitos pueden entender los dibujos y los papás les pueden explicar los conceptos. También para adultos que no quieran mucho texto. Pero siempre desde el respeto intelectual. Podemos ser serios con los niños pero de una manera divertida.

Poco a poco todos vamos interiorizando qué es la microbiota. ¿Cuál sería su recomendación para cuidarla de una forma global?

Mucha gente tiene problemas de salud y no se le ocurre pensar que es un problema de la microbiota… por eso es tan importante cuidarlo. Al final lo que tú le des, ella te da. Si tú le das amor cuidados, buena alimentación, ejercicio, descanso… pues esa microbiota estará contenta y feliz, y te dará a ti salud porque al final tiene muchas funciones para ayudarnos a estar sanos.

¿Qué tipo de alimentación recalca usted en el libro que son los más perjudiciales?

Realmente una cosa es un alimento de verdad, no será perjudicial. Lo que es perjudicial son los productos ultraprocesados, las galletas, patatas fritas, bollería industrial, todo lo que es ultra procesado con muchos ingredientes en su composición, grasas industriales, azúcares, harinas refinadas y aditivos…

Pero realmente los que metemos la pata somos los padres al hacer la lista de la compra, no los niños.

Claro. Lo ideal es que las familias hagan la compra en el mercado. Eso sería lo mejor. Y que una visita importante es la frutería y otra al puesto de verduras. Todo lo que hay ahí va a ser bueno para la microbiota.

De todos los alimentos, ¿quiere destacar alguno francamente bueno para la microbiota?

-Si hay un alimento bueno para la microbiota, esa es la manzana. Es una de las estrellas. Ya lo dice el dicho: 'One apple a day, keeps the doctor away' (Una manzana al día mantiene al médico alejado). Otros alimentos favorables serían la zanahoria, y las coles, aunque no sé qué tienen estas que a los niños les cuesta tanto, pero son fantásticas y se pueden cocinar de muchas formas para que les entren bien. Podemos hacer una pizza en casa a base de coliflor y no saben que está comiendo coliflor… la pera, la granada, la calabaza, el boniato, los frutos rojos, son particularmente interesantes, arándanos, las bayas, los frutos del bosque.. Es verdad que son muy caros y ahora que la cesta de la compra está subiendo tanto de precio… Una familia con dos o tres hijos no puede comprar frutos rojos pero sí una manzana… Otro alimento que no comen tanto son las setas, más allá de los champiñones para una casa donde hay niños y no sabe qué cocinar, es buena idea tener setas secas para rehidratar en el momento y hacer un revuelto. Son muy buenas para la microbiota. ¡Ah! Y, por supuesto, el aceite de oliva es fantástico.

¿Y si hablamos de alimentos del mundo animal?

El pescado y los mariscos en casi toda su variedad, dentro de la proteína de origen animal, son de lo más interesante para la microbiota.

¿Qué no debería entrar en nuestra despensa bajo ningún concepto?

No deberían entrar las harinas blancas, ni bollería industrial o azúcar. Lo ideal para que no se coma es no tenerla en casa. Desde luego, no le voy a decir a nadie que su hijo cumpla a rajatabla en un cumpleaños fuera de casa, pero en el día a día no habría que tomar bollería industrial. El azúcar hay que tenerlo en cuenta en todo lo que rodea a los lácteos: Los niños no deberían tomar postres lácteos azucarados pero sí lácteos fermentados sin azúcar: un yogur natural, un kéfir… El niño tiene que acostumbrar su paladar. Para lograr un sabor más dulce, podemos añadirle fruta cortadita en casa, y poco a poco ir desvirtuando el paladar del azúcar, porque es algo que los niños no necesitan para nada. Al final acaba cambiando su paladar su gusto, a más azúcar, más te piden y va fatal para todo.

En su libro habla de los 1000 primeros días de vida del niño como una ventana de oportunidad para el cuidado de su microbiota. Si se ha sobrepasado ese momento, ¿hasta dónde podemos recuperar?

En el primer año y bastante más allá es importante la lactancia materna. Es lo que más nos va a ayudar a que ese bebé tenga una microbiota variada y un intestino saludable. Sabemos que la lactancia materna a veces puede ser muy difícil pero sería especialmente importante que la pareja se involucrara y no solo la mujer, sobre la que cae muchas veces la toda responsabilidad. La madre necesita del apoyo de su pareja. Y si hay dificultades, de una asesora de lactancia. Si esto se puede llevar a cabo es un regalo para toda la vida, como dice el pediatra Carlos González. Toda la sociedad tiene que apoyar a las mujeres a que consigan una buena lactancia para su bebé porque la leche materna es la mejor fuente de microbiota y de otras sustancias necesarias para la salud intestinal de ese bebé

¿Si no se ha podido llevar a cabo esa lactancia materna?

No hay que ser pesimista y centrarse en lo que no ha podido hacer y sí centrarnos en lo que sí podemos hacer. Es recuperable en gran parte, gracias a la alimentación complementaria, siempre y cuando esta sea comedia real. También es importante el contacto con la naturaleza, y con lo que nos rodea de una manera amplia, porque nuestro entorno determina también nuestra microbiota… Esos hábitos saludables de ir al parque, al bosque, al campo, de visitar de vez en cuando una granja, tener perros en casa (Si se puede, se quiere)... Todo eso ayuda a tener más salud de la microbiota de nuestros hijos.

Hay una cosa importante que muchas veces no se piensa y es que la salud oral de la microbiota de la boca también es importante. Por eso los niños pequeños con dientes deben ir yendo a hacer visitas al dentista y saber que eso esté bien también es importante para la microbiota.

Señales colmo mal aliento, lengua blanca… ¿qué significan?

Serían el indicativo de que ese niño está teniendo algún tipo de problema con la microbiota oral, y en los más pequeños en particular, de que podrían estar por ejemplo respirando por la boca. Cuanto antes se busque ayuda para que veamos por qué ́pasa eso y evitar luego a posteriori problemas más graves de salud, mejor.

En el libro se habla mucho de los probióticos/prebióticos… Pero creo que sigue existiendo mucha confusión al respecto. ¿En qué se diferencian?

Los prebióticos son la comida de los bichos, los microorganismos, la 'fibra' (aunque no es exactamente lo mismo). La mejor forma de tomar probióticos es haciendo una alimentación saludable, fruta, verdura… Los probióticos son microorganismos vivos que se suelen dar por cápsulas y sobres. Lo suyo es que un profesional sanitario, un médico o un nutricionista o dietista que conocen. También hay farmacéuticos que pueden dar un consejo puntual, pero sería mejor que los probióticos (complemento alimenticio) los tomemos con la guía de un profesional que siempre que esté formado y actualizado