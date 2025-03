5 consejos para que tu hijo no pase miedo en Halloween

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en multitud de lugares. Es una fiesta de origen anglosajón que hemos adaptado en nuestro país. Ya es una festividad más de nuestro calendario, que celebramos con nuestras familias y amigos.

A algunos niños, sobre todo los más pequeños, no les gusta esta fiesta que se relaciona con brujas, fantasmas, monstruos y villanos, cosas que a muchos niños de edades tempranas les aterroriza.

Los expertos de Stelii proponen 5 consejos para que los niños no pasen miedo en esta festividad y puedan disfrutarla al máximo:

Mostrar el lado festivo

Mostrar y visibilizar esta celebración por el lado festivo. Si los padres se disfrazan de monstruos o brujas que no dan tanto miedo, o los niños ven que sus hermanos mayores se lo pasan bien y que no se sufre con los fantasmas, poco a poco entenderán este lado más lúdico de Halloween.

No obligar

No obligar a los niños. Respetar a los peques que tienen miedo. Para muchos es complicado entender que es una «fiesta del terror», ya que para ellos el terror no es divertido en absoluto. No se les debe obligar a disfrazarse o a ver dibujos de miedo si no lo ven como algo divertido. De lo contrario, el niño puede llegar a sentir rechazo por este día.

Realizar manualidades

Hacer trabajos de manualidades o dibujos que muestren el lado más visual y divertido de la fiesta. Pintar o colorear monstruos, dibujar calabazas sonrientes o incluso crear la decoración para la casa puede permitirles integrar esas temáticas como propias y adoptarlas como algo más relacionado con la creatividad que con lo terrorífico.

Tradición oral

Enfrentarse al miedo con la imaginación, a través de la tradición oral y las historias. Leer libros o escuchar audiocuentos de villanos y monstruos con rasgos de la personalidad humana, les puede ayudar a empatizar con ellos.

El miedo es normal

Explorar el miedo como algo normal que todos experimentamos, tanto niños como adultos. Todo el mundo lo expresa de una manera diferente, algunos niños lloran, otros corren o huyen, o incluso algunos se paralizan. Debemos entender por qué nos da miedo e intentar enfrentarnos a estas situaciones.

En el caso de los niños, hay que enseñarles que tanto monstruos, fantasmas, brujas, etc, no existen y son personajes ficticios.