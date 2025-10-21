Suscribete a
Antonio, 21 años: «Fui alcohólico y drogadicto. Mis padres estaban desesperados, yo quería parar pero no podía»

Este joven tenía una vida idílica, pero en la adolescencia se torció por empezar a consumir sustancias tóxicas y perdiendo el control de su voluntad. Hoy solo es una pesadilla, se ha rehabilitado y ayuda a otras personas a recuperarse de su mismo infierno

«El 54% de los padres saben que sus hijos beben alcohol, pero hacen la vista gorda»

Antonio, en la imagen, ha sabido encontrar su camino tras una difícil adolescencia presa de las adicciones
Antonio, en la imagen, ha sabido encontrar su camino tras una difícil adolescencia presa de las adicciones
Madrid

A sus 21 años, Antonio no duda en reconocer, en una mezcla de orgullo y nostalgia, que tuvo una infancia feliz por vivir con sus padres y sus dos hermanos, dos y tres años menores que él, por ir a un colegio privado bilingüe ... y ser buen estudiante. Su vida idílica y tranquila comenzó a tambalearse con la llegada de la adolescencia. «Tuve una novia muy pronto, a los 14 años, y se convirtió en una relación tóxica por la excesiva dependencia, los celos, el control por mi parte... No supe gestionar todo aquello y mi autoestima llegó a estar por los suelos«.

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

