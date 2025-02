«Vamos a traer niños y embarazadas de Ucrania. Muchas madres se quedan allí para curar heridos» Según el presidente de Fundación Madrina, «las embarazadas dan a luz en los sótanos de los hospitales y no pueden salir por las continuas alarmas de bombardeos. A las recién paridas se les corta la leche del pecho y no pueden alimentar a sus bebés»

Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina , lo lleva en la sangre. No puede quedarse quieto cuando detecta que hay mujeres, embarazadas y niños que sufren. Hoy, mientras no cesa su mirada sobre las colas del hambre que cada día reúnen a cientos de personas a las puertas de su fundación en Madrid, su despacho es un ir y venir de hombres y mujeres que se apresuran en hacerle consultas y a los que con frecuencia debe interrumpir por las incesantes llamadas telefónicas que recibe en su móvil, también en busca de respuestas. Y es que, está ultimando todos los preparativos para emprender la marcha rumbo a Ucrania.

Este viernes por la noche dará el pistoletazo de salida a su nuevo reto: traer a España a 40 familias y a unos 250 niños de la frontera de Ucrania. «La situación allí cambia por momentos. Hemos pedido un listado con los nombres de las personas que podemos traer a nuestro país para alejarles de la guerra, darles cobijo y alimentos, pero es imposible conseguir sus nombres y el número exacto —asegura a ABC con rabia—. Desde la frontera de Ucrania, los militares solamente dejan pasar a mujeres y niños menores si las familias tienen menos de 3 hijos. Si son familias numerosas de 4 hijos o más, entonces dejan pasar también al padre. En las últimas horas nos han informado de que hay muchos niños al otro lado de la frontera de Ucrania porque sus madres regresan a la zona del conflicto para ayudar a los cada vez más numerosos heridos . No dan abasto para atenderles. Muchas mujeres se quedan también para acompañar a sus maridos. Para morir con ellos en esta lucha. Son las últimas informaciones que nos están llegando desde allí, tal y como nos lo comentan ciudadanos con los que estamos contactando, algunas organizaciones y las familias ucranianas que atendemos aquí en la fundación y que hablan con sus seres queridos que todavía siguen en aquel infierno».

«Nos han advertido que en la zona no nos comuniquemos por WhastApp porque desde Rusia están controlando la información y es mejor que no nos sigan el rastro»

Asegura, además, que las madres embarazadas dan a luz en los sótanos de los hospitales y no pueden salir por las continuas alarmas de bombardeos. A estas mujeres que dan a luz, se les corta la leche del pecho por lo que necesitan mucha leche infantil , pañales y ropa de abrigo.

El presidente de Madrina explica que el objetivo es salir este viernes 11 de marzo y regresar el próximo miércoles. Le acompañarán 12 voluntarios, entre los que hay un médico, un policía y una mujer ucraniana que les hará de guía e intérprete. Este convoy humanitario está formado por 4 vehículos, 3 autocares, una furgoneta y un camión que llevará 14 toneladas de ayuda entre alimentación infantil, leche maternizada, forros polares, ropa de trabajo para adultos y diverso material de abrigo. «Para que sea posible este desplazamiento han colaborado con nosotros autobuses Alsa y autocares Julián de Castro, que nos han hecho precios especiales porque hay muchas compañías que se están aprovechando de este tipo de desplazamientos, a pesar del alto coste del combustible. También hacen posible que viajemos hasta allí empresas de logística como DB Schenkers o Telefónica», puntualiza.

«No podemos tardar porque nos han confirmado que están desapareciendo menores y mujeres en manos de mafias de trata de niños y de prostitución. La situación es terrible»

«En principio, el destino era Medyka, si bien la intención era llegar a Leópolis, a 70 km de la frontera de Ucrania, pero no sé si podremos llegar —matiza con inquietud—. Otra opción es recoger a los niños en Varsovia. Nos irán comunicando por el camino dónde hay más necesidad o cuando lleguemos porque constantemente llegan transportes de diversos países para refugiar a la gente . No podemos tardar porque nos han confirmado que están desapareciendo menores y mujeres en manos de mafias de trata de niños y de prostitución. La situación es terrible. También desde el Ministerio de Polonia nos han advertido de que no nos comuniquemos por WhastApp desde Rusia están controlando la información y es mejor que no nos sigan el rastro».

A la vuelta, las familias refugiadas tendrán varios destinos temporales en Madrid habilitados por la Comunidad y el Estado, tanto en Pozuelo de Alarcón como en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, Fundación Madrina distribuirá a las familias entre sus pisos de acogida, hogares que acogen o instalaciones cedidas por monjas, pero Conrado Giménez hace un llamamiento a la sociedad en general para que donen ayuda económica para mantener a estos refugiados de la guerra y, en particular, pide a los alcaldes de los pueblos, sobre todo de la España despoblada, que se animen a acoger a estas madres y niños en sus poblaciones. «También solicitamos al Gobierno, de manera urgente, que permita la regularización legal, sanitaria y laboral, de todas estas familias desplazadas», concluye el presidente de Fundación Madrina.

Más información:

Fundación Madrina: 914490690 – 619717565. Plaza San Amaro 4, 28020 Madrid

fundacion@madrina.org | www.madrina.org

Donaciones: BIZUM: 00909 ONG “FUNDACIÓN MADRINA” - CAIXABANK: Cuenta ES58 2100 1447 3602 0018 9000

-BBVA: Cuenta ES24 0182 4924 1402 0855 4386