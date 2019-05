Tres de cada cuatro celíacos españoles no saben que lo son El 1,5% de la población nacional sufre esta enfermedad y aumenta un 15% cada año

Cada 27 de mayo se celebra en España elDía Nacional del Celíaco. Con esta jornada se recuerda que la celiaquía no es, como se piensa en ocasiones, una enfermedad minoritaria. Es, al contrario, una dolencia autoinmune que afecta al 1,5% de la población española (500.000 personas) y que en España crece a un ritmo del 15%.

Las personas celíacas son aquellas que sufren intolerancia al gluten de forma permanente. Por esto son incapaces de digerir la proteína compleja que se encuentra en los granos de los cereales del trigo, la cebada, el centeno, la avena, la espelta y otras variedades como el kamut y triticale.

La enfermedad, que tiene un componente genético, es difícil de diagnosticar ya que se manifiesta de diversas maneras y los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes. De hecho el 75% de los celíacos nacionales no sabe que lo son.

Los síntomas más frecuentes de la celiaquía son pérdida de peso, hinchazón, fatiga, diarrea y los dolores abdominales. Estas causas son comunes a otras muchas enfermedades, por lo que tres de cada cuatro no saben que la padecen. Pero para saber si esas afecciones tienen que ver con esta enfermedad, es necesario hacer una analítica completa que incluya los marcadores serológicos de la celiaquía y si con eso no es suficiente, se haría una biopsia intestinal. Siempre habiendo retirado el gluten de la dieta.

Esta enfermedad puede manifestarse a cualquier edad, aunque los adultos son los más propensos: el 20% de los diagnósticos se dan a personas de más de 60 años. Y en cuanto a sexos, las mujeres se ven más afectadas llegando a doblar el número de hombres que la padecen.

Noelia Suárez, responsable de Comunicación de Nutritienda.com, ha asegura que «para combatir la celiaquía, el único arma que los afectados tienen es seguir una dieta estricta durante toda su vida en la que se suprima totalmente el gluten. De no hacerlo, puede ir dañando poco a poco sus vellosidades intestinales provocando otros trastornos no deseables y esto se puede producir aunque los síntomas de la celiaquía no se hayan presentado aún. Sin embargo, no debe iniciarse una dieta sin gluten sin un diagnóstico previo ya que lo que conseguiríamos sería retrasar o enmascarar el diagnóstico médico».

Alimentos con y sin gluten

Para las personas celíacas, Nutritienda.com ha elaborado una sencilla guía que clasifica los alimentos en tres grupos: los alimentos con gluten, los que no contienen gluten y los que pueden contenerlo.

Lo primero es conocer qué cereales llevan gluten y cuáles no. El trigo y sus variedades híbridas, la cebada, la espelta, el centeno, el kamut y en algunas ocasiones la avena, ya que puede estar contaminada por los campos de cultivo o el transporte, llevan gluten. Por tanto, la cerveza, la pasta, los helados y todos los alimentos que contengan estos cereales son alimentos con gluten.

Para reconocer los alimentos aptos para celíacos hay que leer las etiquetas. Además de esto también están los símbolos voluntarios que utilizan los fabricantes para ayudar a detectar si el producto en cuestión lleva o no gluten.

¿Dieta sin gluten?

Cada vez más gente en España opta por hacer una dieta sin gluten creyendo que los productos libres gluten son más beneficiosos y favorecen a la pérdida de peso. Esto es un error, según expertos nutricionistas de Nutritienda.com.

Si una persona sana quita el gluten de su dieta dejaría de comer algunos cereales integrales, eliminando también una fuente de fibra insoluble que, entre otros beneficios, nos ayuda a regular el tránsito gastrointestinal. Pero también eliminaría los hidratos de carbono, fuente de energía considerable, especialmente a la hora de realizar esfuerzos físicos.

La creencia de que la eliminación del gluten de la dieta es beneficiosa, como consideran Lady Gaga o Victoria Beckham, tiene su explicación: el gluten está presente en muchos alimentos procesados de baja calidad nutricional. Al eliminar estos alimentos, se mejora la calidad de la dieta pero no por eliminar el gluten sino por reducir azúcares, harinas refinadas y grasas de mala calidad.

