«Siempre hay que planificar la introducción de esa tercera persona en la vida de los hijos» La integración «ha de hacerse con tacto y progresivamente», según Mª Ángeles Peña, psicóloga del Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses de los Juzgados de Familia de Málaga

Mª ÁNGELES PEÑA YÁÑEZ

MADRID Actualizado: 28/11/2018 03:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uuna de las consecuencias del creciente número de divorcios en España es la aparición de las denominadas «familias reconstituidas», es decir aquellas donde uno o ambos miembros de la pareja aportan a esta nueva unión algún hijo de otra relación anterior. Se configuran así núcleos familiares con unas características muy especiales, pues parten de normas y hábitos preexistentes en las familias anteriores. La integración de la nueva pareja, a veces, no es fácil y siempre es necesario planificarla adecuadamente. La introducción en la vida de los hijos de esa tercera persona ( la «madrastra» o el «padrastro» en terminología literaria de nuestra infancia) ha de hacerse con tacto y progresivamente, a ser posible cuando la relación esté suficientemente consolidada.

Los hijos deben saber que ello no supone renunciar a su padre y/o madre, ni se le debe asignar ese papel a la nueva pareja. Lamentablemente, algunos ex cónyuges viven esa novedad como una usurpación de su rol, apareciendo celos derivados de las relaciones que sus hijos mantienen con la nueva persona, no aceptando que ésta participe en su educación; incluso algunos menores aprovechan esas situaciones en su propio interés y manipulan a todos los adultos. Otras veces, no se acepta la libertad del ex cónyuge para construir una nueva familia y se rompe la comunicación o se inicia una nueva etapa de conflicto interparental, dando lugar a interferencias en los hijos que dificultan su integración en el nuevo núcleo familiar.

Lo recomendable sería que el progenitor «externo» facilite a sus hijos el «permiso psicológico» para relacionarse con la nueva pareja y que éstos no sientan que traicionan o decepcionan a su madre/padre. Las «familias reconstituidas» son una estructura familiar real, un reto donde cada uno tiene su función; desempeñarla bien es lo mejor para los hijos.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia