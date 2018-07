¿Es el sexo seguro durante el embarazo? Las dudas más frecuentes que tienen las mujeres Desde comer jamón, poder tener relaciones sexuales, viajar en un avión o tomar café y sushi, son solo algunas de las incógnitas que se plantean antes y durante el embarazo

Alejandra González

Cada vez es más habitual que la maternidad se posponga. El concepto de familia joven se ha transformado a causa de numerosas circunstancias. Mujeres a las que el reloj biológico no llama a sus puertas, parejas solteras que no quieren dar un paso más o demasiado trabajo para tener hueco y que venga una «personita» más.

Junto a estas circunstancias, se suman una serie de peligros y alertas a las que las mujeres embarazadas tienen que atenerse para que el crecimiento en la barriga del bebé sea el mejor y más sano posible. En el libro «Ser madre a los 40 (y más allá)», muchos expertos tratan el tema de la gestación, no solo en personas en edades más avanzadas, sino de forma general.

El doctor Alberto R. Melcón, especialista en ginecología y obstetricia, resuelve algunas dudas sobre las preguntas frecuentes que tienen las mujeres, antes y durante el embarazo.

¿Es el sexo seguro durante el embarazo?

Durante el embarazo, no es contraproducente, salvo que así te lo indique el médico, llevar una vida sexual activa. Para disfrutar del sexo como venías haciendo hasta ahora, basta con recordar esta serie de cuestiones:

— Cambios en la libido. Los cambios son normales a lo largo del embarazo. En el primer trimestre el dueño y las náuseas hacen que no seas la mejor pareja sexual. Normalmente, en el segundo trismestre todo mejora. En el tercer trimestre puede que resulte complicado encontrar una postura cómoda en que la barriga no suponga una barrera.

— Sangrado. En ocasiones aparecen pequeños sangrados vaginales tras mantener relaciones sexuales. No te asustes, ya que suelen proceder de pequeñas erosiones en la musco que reviste el cuello del útero. Solo en el caso de que el sangrado sea importante (como una regla) o sientas un dolor intenso debes acudir al médico.

— Contracciones. Es habitual que los orgasmos provoquen contracciones uterinas suaves, ya que durante los mismos se libera oxitocina. No son motivo de preocupación, ya que es muy importante que lleguen a desencadenar el parto.

¿Se puede comer jamon ibérico? ¿Y sushi?

El toxoplasma está presente en menos del 1% de los jamones analizados. Se considera, por tanto, un alimento muy seguro. Si se quiere añadir un extra de seguridad, se puede congelar; bastará con tenerlo al menos dos días en la nevera.

Por norma general, el sushi que se vende en España se hace con pescado congelado para elimianr el anisakis, que es un parásito que no tiene nada que ver con el embarazo ni con el toxoplasma. El anisakis puede dar reacciones alérgicas severas, tanto si estás embarazada como si no.

¿Se puede tomar café estando embarazada?

Aunque el consumo de café se asocia a un aumento del riesgo de aborto, se considera seguro tomar hasta dos tazas de café al día. Recuerda que existen otros alimentos que también contienen cafeína, como el chocolate o los refrescos de cola.

¿Los ejercicios son buenos?

Si estás acostumbrada a hacer ejercicio, no presenta ningún problema continuar con tu actividad física. Recuerda que los deportes de contacto (artes marciales o boxeo) no están aconsejados, tampoco aquellos ejercicios muy extenuantes. Si no tienes una buena forma física, puedes empezar a andar o nadar, ya que son tipos de ejercicio fáciles de mantener a lo largo del embarazo.

¿Se puede viajar en avión?

No existen problemas asociados al medio de transporte. Solo debes tener en cuenta la duración del viaje. En aquellos vuelos largos levántate y camina por el pasillo del avión cada dos horas. Tampoco es problemático pasar por los detectores de metales.

¿Cuándo se empiezan a sentir los movimientos del bebé?

La mayoría de las mujeres perciben los primeros movimientos fetales entre las semanas 20 y 22. Es cierto que aquellas mujeres que ya han tenido hijos pueden notarlos más precozmente. Aquellas mujeres que presentan sobrepeso pueden ver retrasado este momento, lo cual también ocurre si la placenta está situada en la cara anterior del útero.

¿Se puede evitar la aparición de estrías?

Es bastante complicado. En la aparición de las «famosas» estrías intervienen determinados factores: la calidad de nuestro colágeno (determinada por nuestra genética), el peso del bebé o los kilos que engordemos en el embarazo. Solamente debemos mantener la piel bien hidratada, ya que las cremas antiestrías no han demostrado ser muy eficaces.