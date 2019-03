¿Quieres que tu padre se cuide y coma sano en el trabajo? Lo mejor es que se lleve la comida de casa. La colección «To Go» de Lekué es perfecta para llevar la comida, calentarla y disfrutarla en el mismo recipiente y en cualquier parte. Los recipientes son 100% herméticos. Puedes encontrar esta lunchbox en Lekué por 24,90 euros y las Jar to go por 14,90 euros (de 400 ml) y por 17,50 euros (600 ml). El set de tres cubiertos cuesta 12,90 euros.

En una casa (o en un coche) no puede faltar una linterna. Y esa es una frase que, sin duda, habrás oído a tu padre. Es probable que quizá ya se la haya comprado, pero si no es así, puedes regalarle esta linterna táctica resistente al agua con opción de batería o pilas. Puedes localizarla en Amazon por 13,99 euros.

Para los que tienen sentido del humor

Si te has sorprendido al ver la fotografía imagina la cara del papá que reciba este regalo. Los aficionados el golf ya no tendrán excusas para decir que no han tenido tiempo para perfeccionar su técnica con el putt. Con este set para practicar golf en el baño, que además incluye un cartel de «No molestar» lograrás, como mínimo, que no pare de reír. Puedes encontrarlo a partir de 14,95 euros en regalos.es.