Los problemas que surgen al compartir fotografías de los hijos en internet La mayoría de las imágenes se publican a las 12 horas del mediodía o por la noche, y el perfil de quien lo hace es: mujer, madre y de entre 24 y 44 años

S. F.

@abc_familia Actualizado: 17/07/2018 02:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la llegada del verano, las fotos de los menores en las redes sociales se multiplican. El aire libre, más tiempo y las vacaciones hacen que los padres quieran inmortalizar a sus hijos y lo compartan a las redes. De hecho, se calcula que los padres publican una media de 1.500 fotos de sus niños en las redes sociales antes que cumplan los cinco años (estudio Share With Care) y que el 92% de los niños menores de dos años ya tienen una huella digital (American Girls: Social Media and the Secret Life of Teenagers). Además, un tercio de las madres de menos de 34 años tienen cuentas en Facebook a nombre de sus hijos antes de su primer cumpleaños, según datos recogidos por NBC.

Pero, ¿quién, cómo y cuándo comparte estas fotos? StepsLife ha recogido las tendencias de uso de su plataforma para obtener los siguientes datos de comportamiento:

— Quienes comparten fotos de los hijos son principalmente mujeres de entre 24 y 44 años, de las cuales un 60% tienen bebés de 0-1 años.

— El perfil de las que más comparten, además, son las madres (82%) seguidas de padres, tías, abuelas y abuelos.

— La mayoría de fotos se comparten a las 12h del mediodía (break en el trabajo), habiendo un segundo pico a las 19h que aumenta hasta las 23h (que coincide cuando los peques cenan y se van a dormir, momento en el que los padres tienen tiempo libre).

— El grueso de fotos que se comparten es del primer y el segundo año de vida. Esto ocurre ya que los primeros 24 meses coinciden con el periodo de desarrollo más rápido del niño y la aparición de las «primeras veces»: primera sonrisa, primer diente, primera vez gateando, primera papilla…

El problema más importante, recoge esta encuesta, es el de la privacidad de los datos y la seguridad de la información. Y es normal. De hecho, en Francia, las autoridades han advertido a los padres que podrían ser penados con hasta un año de prisión y una multa de 45.000€ por dar a conocer los detalles de la vida de sus hijos en las redes sociales sin su consentimiento.

Y es que actualmente, más del 45% de los padres con Facebook permiten que sus «amigos» vean las publicaciones de sus hijos, un 20% más dejan que las vean amigos de amigos y un 8% tienen sus perfiles totalmente públicos. Un auténtico problema que atenta contra la privacidad del bebé.