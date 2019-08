El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda da el biberón al hijo de un diputado durante un pleno

Imagínate por un momento que en al Congreso de los Diputados llega Pablo Iglesias con su hija Aitana. Le toca intervenir. Debe dejar a la pequeña con alguien. Es entonces cuando Iglesias se la entrega a Meritxell Batet, presidenta de la Cámara baja. Irene incluso tiene hambre. No pasa nada. Batet le da el biberón que le ha entregado el diputado de Podemos.

Aunque esta situación pueda no parecer realista, algo muy parecido ha sucedido en Nueva Zelanda donde el presidente de la Cámara de Representantes, Trevor Mallard, ha compatibilizado este miércoles las funciones organizativas propias de su cargo con las de cuidador de un bebé: el hijo de un diputado que había acudido con él a una sesión parlamentaria.

«Normalmente, la silla presidencial solo la utilizamos los presidentes, pero hoy un VIP se ha sentado conmigo», ha afirmado Mallard en su cuenta de Twitter, donde ha compartido imágenes del momento y ha felicitado al diputado, Tamati Coffey, y a su novio por «el nuevo miembro de la familia».

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA