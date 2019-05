Día del Orgullo Friki: papás mayores, hijos más frikis El 42% de las madres asegura que tuvo a su hijo hasta cinco años más tarde de lo que le hubiera gustado

El 25 de mayo se celebra una de las citas más curiosas del calendario: el Día del Orgullo Friki. El término hace alusión no solo a aquellas personas pintorescas o que practican desmesuradamente una afición, sino que define todo aquello raro, extravagante o excéntrico. Un contexto que desde Acierto.com han querido aprovechar para analizar cómo se gestan estas personas. Porque, ¿un friqui nace o se hace?

Aseguran que, si bien los hijos de padres más mayores (a partir de 45 años) tienen mayor riesgo de sufrir trastornos como la esquizofrenia y el autismo, malformaciones y enfermedades cardíacas, también suelen presentar otras características muy positivas como, por ejemplo, un rendimiento académico superior —en especial en las asignaturas de ciencias—. Además, la mayoría cuenta con intereses propios y le preocupan poco cuestiones como «encajar» en el grupo.

Una realidad que se relaciona con el nivel socioeconómico de los padres más mayores, que han tenido más tiempo para desarrollar también sus carreras —y en consecuencia educar a sus hijos—. Es decir, sus pequeños tienen más opciones de criarse en un entorno más enriquecido y de acceder a un nivel educativo más alto.

Estos progenitores también cuentan con un nivel de madurez vital y emocional superior, algo que se traduce en niños con una estabilidad y responsabilidad superiores, con intereses propios, incluso ajenos a las tendencias de otros compañeros y, por tanto, más frikis.

El envejecimiento de la población, un problema

Sin embargo, no se puede perder de vista que el envejecimiento de la población es un problema, ni tampoco los motivos que se esconden detrás de este retraso de la maternidad. De hecho, las tendencias están cambiando y ya son muchas las españolas que no quieren ser mamás. En concreto, las cifras indican que casi el 30% de las mujeres menores de cuarenta años no lo desean.

Respecto a las españolas que sí quieren ser madres, tenemos la tasa más alta de la Unión Europea de madres que superan los 35 años. Y no por voluntad propia, sino por las dificultades económicas y de conciliación. De hecho, hasta el 42% asegura que tuvo a su hijo hasta cinco años más tarde de lo que le hubiera gustado. Por no hablar de los peligros que se añaden a la gestación, el parto, e incluso a la concepción cuando se incrementa la edad de la progenitora.

Probablemente, una de las razones por las que hasta el 40% prefiere gestionar su embarazo por la sanidad privada, pues considera que con ella es más fácil acceder a pruebas diagnósticas —el 47% contrata estas pólizas para poder acceder a más consultas y ecografías—, hacer seguimiento y someterse a diferentes análisis. Justo el seguimiento es todavía más importante en el caso de las mamás mayores.

Además, entre los motivos que les llevan a hacerlo destacan la mayor confianza en los médicos que las atenderán, así como la posibilidad de disfrutar de una habitación individual tras el parto. La flexibilidad horaria para ir a consulta es otra razón de peso para el 30% de las encuestadas.

