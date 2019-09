Lo que nunca debes hacer si llevas a tu hijo por primera vez a la «guardería» Claves para que la separación y adaptación sean lo más llevadero posible

Llevar a un hijo por primera vez a la «guarde», como comunmente se denomina a las escuelas infantiles, genera mucha inquietud, sobre todo en los padres primerizos para los que supone la primera separación real de su bebé en manos de personas que, aún siendo profesionales, son desconocidas. Es un cambio de etapa para la que ambos, padres e hijos, deben tener su tiempo de adaptación. Un periodo que costará más o menos superar, pero al que hay que estar preparados para que sea lo más llevadero posible.

El sentido común es muchas veces el mejor aliado; sin embargo, hay una serie de aspectos que conviene tener en cuenta para que esta «separación» sea lo menos dolorosa posible. Por este motivo, Fernanda Morales, directora de la Escuela Infantil Nemomarlín, explica qué es exactamente lo que no hay que hacer cuando los padres dejan por primera vez a su hijo en la «guarde». Estas son algunas de sus recomendaciones:

—No esperar al mismo día para decirle «cariño, hoy te vamos a llevar a un "cole" para que estés con otros niños». Según Fernanda Morales es muy importante ir preparando el terreno y contar al pequeño que en los próximo días va a conocer a su profesora y a otros niños en una escuela donde va a jugar mucho y pasárselo fenomenal. La improvisación no es buena porque puede asustarse mucho al entrar en una clase sin saber lo que va a pasar allí.

—Levantar al niño con la hora justa para llevarle al centro. Algunos padres piensan que, de este modo, el niño apenas tendrá tiempo de darse cuenta de dónde va. «Si se va con prisas, ese estrés se transmite al niño y le generará ansiedad desde el primer momento —apunta Morales—. Lo más conveniente es levantarle con tiempo de anticipación suficiente para hacer que la hora del desayuno y de vestirle sea lo más tranquila posible».

—No alargar las despedidas. Al llegar al centro es mejor darle un beso de despedida al niño y recordarle siempre que en un rato «vendremos a buscarte para que puedas contarnos lo bien que te lo has pasado». Es una buena manera de darle la seguridad de que luego volverá a ver a sus padres.

—Aunque sea tentador, no ir el padre, la madre, los abuelos... a llevarle el primer día. Es mucho mejor que vayan los padres solos e, incluso mejor, únicamente uno de ellos para que la despedida no se alargue y sea más llevadera. Tener que dar un beso a todos sus familiares puede alargar ese momento de tensión de la separación.

—En la medida de lo posible, no llorar delante del niño cuando se llegue a la escuela infantil. «Hacerlo puede generarle miedo y desconfianza porque no entiende que sus padres tengan lágrimas en los ojos y lo pasará peor», apunta Morales.

—Las despedidas en el momento de recogerle de la escuela infantil tampoco deben alargarse, deben ser muy rápidas. Los progenitores tienen una agenda donde pueden ver todo lo que ha hecho su hijo por lo que se recomienda que la lean y, si tienen alguna duda, consulten.

—No obsesionarse y hablar toda la jornada sobre su nueva experiencia con el pequeño, los vecinos, los abuelos... «Es mejor llevarlo con naturalidad, preguntarle algo tras la salida del centro y recordarle que estamos felices de que tenga nuevos amigos, aprenda más juegos...».

Además, Fernanda Morales recomienda a los padres que no se obsesionen con el periodo de adaptación porque «en mis diez años de profesión no he visto a ni un niño que no se adapte; eso sí, unos lo hacen antes y otros después en función de la relación de apego que tengan con sus padres. Por lo general, son los progenitores los que llevan peor este periodo de separación, pero deben saber que, aunque su hijo llore en la despedida, en cuanto entran en el aula dejan de hacerlo y rápidamente se distraen y juegan con otros niños».

