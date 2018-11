Lo que nunca debes decir a unos padres que han perdido un hijo Psicólogos aconsejan dar tiempo a las parejas que pierden a un bebé

S. F.

Los psicólogos aconsejan dar tiempo a los padres que pierden a un hijo y no presionarles a evitar el duelo o pasarlo rápidamente y estar bien en muy poco tiempo, lo que podría hacerles sufrir «tremendamente». El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife alerta en un comunicado al que ha tenido acceso Efe de que la muerte es un tabú, más aún si cabe en los casos del duelo por aquellos bebés que no llegaron a nacer, que nacieron muertos o vivieron muy poco.

Este tipo de duelo es particular, porque a nivel social es silenciado, poco tenido en cuenta y minimizado, aseguran los psicólogos, quienes explican que las personas que han perdido a un hijo llevan «una mochila muy pesada de cargar» al no poder hablar de su pérdida ni de su embarazo o el parto. Insisten en que el duelo por la pérdida de un hijo no depende del tiempo que he pasado con él, sino del vínculo que he generado con ese bebé.

El nacimiento de ese bebé comienza mucho antes del parto en la psique de los padres, en las expectativas de la pareja, las ilusiones, la familia que imaginaban o cómo se veían cuidando de ese bebé. De hecho, agregan, se comenzó a saber que existía el vínculo prenatal a raíz de las desgarradoras reacciones de dolor que tenían las madres que perdían a sus bebés antes de nacer.

Critican que muchas veces las parejas reciben mensajes de «es la voluntad de Dios» o «son jóvenes, pueden tener otro» o incluso «mejor ahora que más tarde», frases que no sólo son muy dolorosas y no ayudan, sino que muchas veces acaban siendo causa se desacuerdos o conflictos entre quien los ha mencionado y la pareja.

Por ello, recomiendan escuchar de manera activa y sin juzgar a los padres que han perdido a un hijo, no quitar importancia a su pérdida y, si lo tenía, referirse al bebé por su nombre. En caso de no saber qué decir, aconsejan quedarse en silencio o estar ahí para lo que necesiten y también sugieren ayudar a la pareja con las tareas del hogar o las comidas, porque es posible que durante un tiempo no puedan desenvolverse.

También destacan la importancia de no insistir con preguntas del tipo «¿cuándo volverás a ser la de antes?», pues volver a construirse después de un golpe tan duro es posible, pero necesita tiempo y eso depende de cada persona. Según los psicólogos, el duelo no va de olvidar, no va de superar, sino de aprender a vivir con la pérdida.

