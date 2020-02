Lo que nunca te han contado que vas a sentir al tener un hijo Cristina Gutiérrez rompe algunos de los principales mitos de la maternidad para ayudar a vivirla con mayor realismo y normalidad porque «proyectar un hijo perfecto es irreal», asegura

Muchas parejas planean ser padres y planifican llenos de felicidad e ilusión cuándo quieren que nazca su bebé, en qué hospital, a qué colegio irá, en que universidad se matriculará... «Lo consideran un proyecto de vida —apunta Cristina Gutiérrez, autora de "Crecer con valentía"—. Sin embargo, ese bebé nada más nacer es muy probable que llore sin cesar, no deje dormir ni descansar a sus padres; al crecer saque malas notas, tenga mal comportamiento... Nada es como se pensó en un primer momento. Los padres se topan con una realidad bien distinta a la diseñada».

Por todo ello, esta educadora emocional asegura a ABC que «los hijos no son un proyecto, cada uno es diferente y mejores que el proyecto que se había fijado sobre ellos. Proyectar un hijo perfecto es irreal. Hay que humanizar a los niños y aceptar que son vulnerables. También se debe aceptar la imperfección y las diferencias, aunque cueste. Los padres deben ser realistas para humanizar cada situación y no sentirse culpables. Y, de este modo, también reírse porque el sentido del humor es una herramienta brutal».

El problema, tal y como considera Cristina Gutiérrez, es que vivimos todavía en una sociedad con muchos mitos sobre la maternidad. «Estas creencias nos limitan porque nos hacen creer que tener un bebé debe ser de una manera, que luego no resulta ser así. Hay madres que sienten culpa, vergüenza y guerras internas por que no viven la maternidad de forma tan apasionada como otras mujeres parecen vivirla. Tener un hijo supone muchas horas de no dormir, cansancio, no tener tiempo ni para ducharse, enfrentarse a muchas dudas... Todo eso es normal y hay que ser realistas y saber que es humano. Tener un hijo aporta mucho, muchísimo, ¡pero es la leche! Supone también sacrificio».

En un intento de ayudar a normalizar la maternidad y romper mitos, Cristina Gutiérrez destaca una serie de mitos por si nadie los había contado:

—Al nacer el bebé invade uno de los mayores miedos que jamás se haya sentido. «O lo controlas o será esta emoción la que eduque a tu hijo en tu lugar».

—Un hijo amplifica carencias personales, es como un espejo que refleja y aumenta una parte de ti que a veces no te gustará ver. Te sentirás vulnerable, tus temores serán mayores... Pero también lo positivo se ampliará en ese espejo, así que recomienda centrarse en ello y aprovechar lo que no te gusta de ti para mejorarlo.

—Los niños hacen tu vida muy intensa, cuando lloran y cuando sonríen. Adáptate y no luches contra la intensidad de lo que sientes, sólo gestiónala de manera positiva.

—Sepas o no hacerlo, los hijos te obligan a hacer un trabajo de crecimiento personal.

—Necesitarás un montón de recursos para tolerar la frustración cuando no te hagan caso. Es cuestión de entreno.

—La vida se torna más interesante: nunca sabes lo que va a pasar y te acostumbrarás a la incertidumbre.

—Si el niño sale retador es fácil que te olvides de ti (y de tu pareja) y te sientas culpable buena parte del día.

—Si es obediente, te sentirás el mejor padre o madre del mundo y te sentirás con licencia para criticar a otros padres. "No lo hagas", puntualiza esta experta.

—La presión por ser padres perfectos y controlarlo todo puede ser muy agobiante, obsesivo y pesado.

—Un hijo te abre la puerta a un mundo de incertidumbre, siempre dudas o temes no escoger la opción correcta. «La dificultad no radica en lo que eliges, sino en aquello a lo que renuncias. No pierdas tu sentido común —puntualiza—. Recupéralo y úsalo».

—Te obligan a organizarte al detalle, viajas con el maletero lleno, cambiarás ir a cenar por salir a comer para no romper sus rutinas y por el cansancio que tienes.

—Un hijo te obliga a adaptarte a casi todo, incluso a aceptarlo tal y como es (aunque rompa en mil pedazos tus expectativas). Amarás incluso sus defectos.»

