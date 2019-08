Las niñas deportistas, más sanas a los 50 años Un estudio demuestra la relevancia de hacer ejercicio en las niñas de 10 a 15 años para evitar problemas respiratorios en el futuro

Guillermo Robles @guillek21 MADRID Actualizado: 16/08/2019 01:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Las menores de 10 a 15 años que no han realizado deporte tendrán los pulmones como los fumadores a los cincuenta años». Así lo afirma un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona ( ISGlobal) y La Caixa, que determina la importancia para las niñas de hacer ejercicio. La investigadora y jefa del programa «enfermedades no transmisibles y medio ambiente» del ISGlobal, Judith García, explica que, tras los resultados del informe, se determinó la gran relevancia que tiene hacer deporte en la niñez de las mujeres de entre 11 y 15 años de edad para la función pulmonar.

«¿Consecuencias de no hacerlo? Tener a los cincuenta la misma capacidad pulmonar que un fumador»

«La infancia es el momento donde más se desarrollan los pulmones, y no ayudar a expandirlos a través del deporte podría provocar problemas respiratorios a los cincuenta años, como una persona fumadora, pues no se desarrollan en su máximo potencial y no "crecen", por lo que según envejezcan, así lo harán sus pulmones».

La experta recalca que «da igual el deporte que sea, mientras que lo practiquen, si les gusta mejor, pues así no lo abandonarán, pero no es de relevancia que sea fútbol o un deporte aeróbico».

Además, recalca en que «se recomienda hacerlo también a quienes tienen problemas respiratorios (como asma), aunque de manera más relajada pero sin abandonarlo, aumentando progresivamente la capacidad pulmonar», pues a menudo escucha que estas personas no comienzan porque se cansan muy rápido y sienten que se asfixian, sin embargo, incide en «la importancia de hacer deporte, aunque sea de manera sosegada, pues poco a poco irán evolucionando y ellos mismos se darán cuenta del cambio»

Para prevenir futuros problemas respiratorios también es importante cuidarse en la adultez, pues, después de alcanzar el máximo desarrollo recomienda «no fumar y no exponerse a contaminación atmosférica de manera continuada, al igual que no es aconsejable exponerse a humos como el de una chimenea, es decir, en ocasiones puntuales, por ejemplo, por hacer barbacoas en verano, no pasa nada, el problema es la exposición continua».

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia