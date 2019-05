Nannyfy: el Uber de niñeras de confianza Un matrimonio español crea un web que ofrece servicios de canguros previamente seleccionadas y disponibles en tan solo una hora

Claudia era una mamá reciente cuando una tarde decidió con Julio, su marido, salir a cenar aquella misma noche. No tenían mucho margen de tiempo para encontrar a una niñera y, sin pensarlo dos veces, se echaron la mano al bolsillo en busca del móvil, confiando en que alguna aplicación habría que les ayudara a encontrar una solución. Pero no. «He de reconocer que me sorprendió mucho que la idea que yo tenía en mente no existiera. Por mucho que lo busqué no existía ninguna plataforma que reuniera a "nannys" de confianza y que diera servicio con poco margen de tiempo», explica a este Claudia de la Riva, cofundadora del proyecto junto a su marido Julio Ruiz de Alda. Era el comienzo de Nannyfy un marketplace que reúne a niñeras de confianza y con solo una hora mínima de anticipación y que nace de la necesidad de unos padres.

Claudia de la Riva y su marido Julio Ruiz de Alda, cofundadores de Nannyfy - ABC

Una de las claves del éxito de esta joven empresa está en haber sido capaz de generar confianza entre las familias usuarias y hacer del boca a boca su mejor aliado. Aunque no es un prestigio fortuito. Las niñeras de Nannyfy previamente han pasado un proceso de validación interno que solo superan el 43% de las candidatas. Además, todas tienen un perfil relacionado con el mundo infantil y suelen ser estudiantes de magisterio, educación infantil o pedagogía, estudios que compaginan con los trabajos de Nannyfy.

Las familias, por su parte, valoran la confianza y la flexibilidad que ofrece esta compañía. «La solicitud del servicio puede realizarse con un mínimo de una hora de antelación y es la propia familia la que se encarga de seleccionar las candidatas que le ofrecen más confianza en función de la disponibilidad requerida», explica de la Riva. «La web permite además visualizar todas las habilidades de las nannys, sus estudios, los idiomas que hablan, las referencias que dan de ellas otros clientes...», apunta. Otra de las innovaciones de la compañía está en el servicio de geolocalización que ofrece Nannyfy. Como si de un Uber se tratase, las familias pueden elegir la niñera que se encuentre más cerca del domicilio. En cuanto a las tarifas, las fijan las propias niñeras.

Seguridad

Nannyfy ofrece también herramientas tanto a las familias como a las niñeras para aumentar su tranquilidad. En congreto, las “nannys” disponen de un botón de «Línea Directa» donde informan a la empresa de cómo ha ido el servicio con la familia, botón que también pueden utilizar durante el proceso si tienen dudas. Además, les entregan varios números de teléfono a los que llamar y un protocolo de emergencia que se les adjunta en un PDF nada más aceptar el servicio. «También estamos implementando en la aplicación un botón de ayuda para los papis, una vez iniciado el servicio. Se trata de ayudar en cualquier duda que pudiese surgir o si se dá alguna situación extraña, como que no aparezca la nanny o el chat interno de Nannyfy no funciona», explica de la Riva.

Servicios recurrentes

Pese a que la compañía nació con el objetivo de cubrir las necesidades puntuales de las familias, pronto se dieron cuenta de que la de había muchas peticiones para servicios recurrente. «Nos reunimos y decidimos ampliar nuestro foco para incluir estos servicios y la verdad es que han tenido una muy buena acogida», reconoce de la Riva. Se trata de un servicio similar al que ofrecen las agencias tradicionales pero «con el perfil de niñeras característico de Nannyfy». Así, para un servicio de un mes de duración, la compañía cobra una tarifa fija de 70 euros, si es de dos meses, 180 euros y si supera los tres meses asciende a 400 euros sin IVA.

La compañía cuenta con más de 3.600 usuarios, generados todos a base de crecimiento orgánico, y 1.800 niñeras validadas, además de otras 500 pendientes de validación. Aunque Nannyfy nació en Barcelona, ya opera en Madrid, y sus planes pasan por por dar servicio en los próximos meses en Sevilla, Valencia y Málaga.

