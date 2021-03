«Me llegaron a decir que tener un segundo hijo con Down me iba a arruinar la vida. ¡Qué sabrían ellos!» Patricia Giral reconoce que comunicar noticias inesperadas a la llegada de un niño es un reto: «Nosotros como padres notamos que aquel doctor tenía muchísimo miedo en el momento en el que nos dió la noticia»

Carlota Fominaya SEGUIR MADRID Actualizado: 27/03/2021 09:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El embarazo de Patricia Giral fue normal hasta la semana 30. Entonces, una revisión rutinaria se tornó en extraordinaria: le dijeron que el fémur no estaba creciendo bien, y que tenían que provocar el parto. Finalmente, y tras una cesárea, nació Sofía, con un kilogramo de peso, y muchas dificultades. «La vi de refilón un segundo pero noté algo diferente. No te podría decir qué, era tan pequeña y se la llevaron tan rápido a la incubadora, que no se podía advertir absolutamente nada», rememora esta madre.

Hasta el tercer día, Patricia Giral no pudo bajar a conocer a su bebé a la UCI de neonatos del centro hospitalario, hasta donde se desplazó en silla de ruedas. «Recuerdo llegar