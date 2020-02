«La infertilidad es un síntoma de un problema de salud, no una enfermedad en sí misma» Ana Sánchez-Sierra Sánchez, profesora de Doctrina Social de la Iglesia de la Faculta de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo

Ana Sánchez-Sierra Sánchez MADRID Actualizado: 13/02/2020 02:07h

Hay un problema de natalidad sí, pero también hay crecientes problemas de fertilidad. La realidad es que no sólo no tenemos los hijos necesarios para un sano recambio poblacional, sino que, además, no los tenemos cuando debiéramos por lógica biológica. Según datos del CIS, las parejas españolas tienen un hijo menos de media de lo deseado.

El valor de esta nueva ciencia reproductiva es clave y se basa en localizar ginecológicamente los problemas de salud que impiden la fertilidad natural de la pareja. Viene a repensar la cuestión: la infertilidad es un síntoma de un problema de salud, no una enfermedad en sí misma. Este nuevo enfoque tiene su origen en el doctor Thomas Hilgers de la escuela de medicina de Creighton en EE. UU.

En noviembre de se celebró en España el I Congreso Internacional de Naprotecnología, organizado por Fertilitas en colaboración con otras instituciones. En ese Congreso se evidenció que la naprotecnología es la alternativa natural, ética y ecológica más eficaz y fiable para lograr el ansiado embarazo. En cambio, las técnicas artificiales de fecundación asistida son menos eficaces buscando a toda costa un embarazo sin importar las consecuencias para la mujer, como el síndrome de sobreestimulación ovárica.

Los embriones «sobrantes» que no pasan el test de calidad son tirados a la basura, otros son congelados en nitrógeno líquido a la espera de un futuro incierto. Nuestros políticos asisten silentes ante este magnífico negocio incapaces de reconocer que todos los embriones son igual de hijos de esa pareja que el que finalmente consigue ver la luz. La naprotecnología es la única opción que busca ejercer una verdadera medicina.

