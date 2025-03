Mi hijo está aislado por un positivo por coronavirus en su clase: ¿qué se le permite hacer? ¿puede salir de casa?

Desde que comenzó la vuelta al cole, ya se contabilizan un total de 116 centros educativos y 199 aulas clausuradas en toda España , con 27 profesores contagiados, según el último recuento realizado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), con datos a 15 de septiembre de 2020. Ante el cierre de estas aulas, la pregunta que se hacen muchos padres es qué pueden y qué no hacer ellos y sus hijos aislados.

Si se confirma un caso en el colegio, es la comunidad autónoma, en coordinación con el centro educativo, la que establece quiénes son las personas que han tenido contacto estrecho con el positivo y se pondrán en contacto con ellas. Estos contactos estrechos deben permanecer en cuarentena en su domicilio. Si no es un contacto estrecho (por ejemplo, un positivo en otro aula), se puede seguir acudiendo a las clases.

En los grupos de convivencia estable, los contactos estrechos son todos los que forman parte del grupo, tanto el alumnado como el tutor o profesor que está con ellos. En el caso de clases que no están organizadas como grupo de convivencia estable, se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. Los convivientes del caso positivo confirmado también son siempre considerados contactos estrechos: hermanos, padres o cualquier otro conviviente.

Desde Sanidad recuerdan que si se ha tenido contacto con una persona que se ha identificado como contacto estrecho de un confirmado, no deberá realizar cuarentena. Los padres o hermanos de un contacto estrecho no se consideran también contactos estrechos. Deben mantener, eso sí, las medidas de precaución para evitar el contagio mientras continúan con su actividad habitual (trabajo, escuela, etc.).

Contacto estrecho, pero ¿desde cuándo?

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos es desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado . En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha del diagnóstico.

Las personas que son contacto estrecho deben permanecer en el domicilio y realizar cuarentena durante 14 días. Durante este tiempo deberán vigilar la aparición de síntomas. Si estos aparecen deben consultar por teléfono a su centro de salud o teléfono de referencia de la comunidad autónoma. Lo que no pueden hacer es salir a comprar, al parque ni a ningún otro sitio durante todo este tiempo en que la clase entera se encuentra aislada.

Todos los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 14 días, independientemente del resultado de la PCR ya que el virus tiene un periodo de incubación de hasta 14 días. Si se ha estado en contacto con un caso recientemente y la prueba es negativa, podría estar incubando el virus y convertirse en positiva en los días posteriores.