La hazaña de una niña de 11 años: gana tres oros tras correr sin zapatillas, con los pies vendados y el logo de Nike pintado

Para algunos atletas, las marcas son fundamentales para conseguir un buen rendimiento. Correr con unas determinadas zapatillas o camisetas que faciliten la carrera es indispensable para cualquiera que corra. Menos para Rhea Bullos. Esta niña filipina de 11 años ha conquistado tres medallas y corriendo casi descalza: tan solo un esparadrapo cubrían sus pies. Un «calzado» muy peculiar que, además, decidió personalizar pintando el símbolo de Nike con un rotulador verde.

« The Straits Times», un diario de Singapur, cuenta la historia de esta niña que está dando la vuelta al mundo. Y es que Bullos consiguió tres medallas de oro, en 400 metros, 800 y 1.500 metros, en una competición local entre escuelas celebrada el pasado lunes 9 de diciembre en la ciudad filipina de Iloílo.

Su caso ha llamado la atención no solo por alzarse con tres medallas sino porque la pequeña, sin usar zapatillas, decidió competir envolviéndose los pies con esparadrapo de tela para protegerlos. Pero además, Rhea llamó la atención porque justo en el empeine decidió personalizar su particular calzado pintándose el logotipo de Nike.

Fue su entrenador, Predirick Valenzuela, quien colgó en Facebook las imágenes de la pequeña felicitándola por su hazaña. Y es que Rhea, según recoge «The Straits Times», lleva solo un mes en atletismo.

«Ganar tres medallas en una competición como esta es difícil, pero ella lo ha hecho», declaró Valenzuela a la agencia Reuters. «Me alegra que haya ganado. Trabajó muy duro. Normalmente, los niños se cansan cuando entrenan porque no tienen calzado», aseguró el entrenador. «El sueño de todo atleta es usar zapatillas con clavos -continuó-. No tienen que ser necesariamente de Nike. Solamente se trata de tener unas zapatillas decentes para poder competir».

La historia de superación de Bullos ha servido para que, al menos, tenga ya de verdad su propio calzado para correr. «The Daily Guardian», publicó, dos días después, unas fotos de la joven en una tienda de deportes probándose calzado nuevo.

LOOK: SM City buys new shoes for Rhea Bullos, a Balasan runner who has been trending on social media after her picture wearing makeshift 'Nike' shoes went viral.



Rhea was taken to the SM Store in SM City Iloilo where she was bought a new pair of shoes, socks and a sports bag. pic.twitter.com/EXo879Gbg5