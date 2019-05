Frases para felicitar el Día de la Madre Si aún no has felicitado a tu madre, aprovecha y utiliza alguna de estas frases bonitas para este día especial

El Día de la Madre ha llegado y, como no podía ser de otra manera, todos los que tienen la suerte de contar con una, celebran este día tan especial. Pero las palabras se convierten también en algo esencial para esta fecha. A través de una carta, en persona o mediante de mensajes de WhatsApp o Instagram, aquí tienes las mejores frases para felicitar este Día de la Madre a tu progenitora:

- Madre no hay más que una, y como la mía, ninguna.

- Una madre es una persona que al ver que solo quedan cuatro trozos de tarta de chocolate habiendo cinco personas, es la primera en decir que nunca le ha gustado el chocolate.

- «Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre», Honoré de Balzac.

- «El amor de una madre no contempla lo imposible», Charles Paddock.

- Dios no podía estar en todas partes a la vez. Por eso creó a las madres.

- Mamá: Aunque mi calendario me dice que hoy tengo que decirte lo mucho que te quiero, espero que sepas que te quiero todos los días del año, no solo hoy.

- Madre, tú puedes tomar el lugar de todos los demás, pero tu lugar nadie más puede tomar.

- Mamá fue mi más grande maestra, un maestra de la compasión, el amor y la valentía. Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor.

- Eres lo mejor de mi. Gracias mamá.

- Me enseñaste a levantarme cuando caía, a disfrutar de los buenos momentos y a sobrellevar los malos, que la paciencia es una virtud, que de los errores se aprende y que con amor todo es más fácil. Te quiero mamá.

- Gracias por ser mi luz cálida y brillante.

- No tengo mucho en esta vida y podría decir que no soy una persona afortunada pero no seria cierto porque no todo el mundo tiene la suerte de tener una madre como tú. ¡Feliz Día de la Madre!

- Por desearme antes de conocerme, por aguantarme una vez me conociste y por quererme siempre. ¡Te quiero mamá!

- De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. Por eso, gracias mamá.

- Una buena madre vale por cien maestros.

- No me importa lo pobre que sea una persona, si tiene una madre es rica.

- Ningún regalo a una madre se puede igualar a su regalo hacia ti: la vida.

- Una madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas.

- Nada ni nadie te tratará tan bien como tu madre, por tanto disfrútala y trátala mejor que a nadie más en tu vida.

- Madre es un verbo. Es algo que haces, no algo que eres.

- Ser una madre es una actitud, no una relación biológica.

