Las familias numerosas de España piden al Gobierno que asuma parte del coste de las mascarillas El 46,4% de estos clanes gasta entre 50 y 100 euros al mes en mascarillas

El 99% de las familias numerosas consideran que el Gobierno debe asumir parte del coste de las mascarillas, al tratarse de un producto de uso obligatorio en España para todas las personas, incluidos los niños a partir de 6 años, debido a la pandemia del Covid-19.

Así se desprende de una encuesta elaborada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en la que han participado 1.800 familias numerosas.

En concreto, el 57% de las familias reclama la rebaja del IVA por ser un producto obligatorio y 4 de cada 10 apuesta por dar algunas unidades gratis cada mes a través de las farmacias o hacer una especie de copago farmacéutico.

«Es totalmente abusivo que se pague un 21% de IVA en un producto de tipo sanitario y que además es obligatorio en España, el único país, donde se ha impuesto su uso para adultos y niños y donde, curiosamente, las mascarillas tienen el IVA más alto, el de los artículos de lujo, como pasa con los pañales, que también están gravados con el 21%», ha denunciado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

El 46,4% de las familias numerosas encuestadas gasta entre 50 y 100 euros al mes en mascarillas. Este gasto, extraído de la encuesta con datos generales de toda España, se dispara en muchas situaciones y en función de las Comunidades Autónomas, ya que algunas tienen normativas más estrictas en el uso de mascarillas, como obligar a usar desechables en algunos espacios, como en los colegios, donde para una jornada escolar normal hacen falta, como mínimo, dos mascarillas de ese tipo, según precisa la Federación.

Además, según la encuesta, un 17% de familias invierte entre 100 y 150 euros cada mes y un 6,6% llega a los 200 euros, mientras que un 26,4% asegura que no supera los 50 euros en compra de mascarillas. Las diferencias de gasto se explican por el tipo de mascarilla elegido por las familias, que depende de diferentes factores, principalmente, económicos, según la FEFN.

Así, el coste es la primera razón para comprar una u otra mascarilla, según afirma un 46,3% de las familias, que asegura que elige cierto tipo de mascarilla «para que el gasto sea menor». La segunda cuestión que más influye en la elección es la seguridad: el 37% afirma que usa cierto tipo de mascarillas porque se sienten «más protegidos». En tercer lugar, está la cuestión práctica, que apunta el 21% de las familias, afirmando que en casa son muchos y tienen que optar por algo «más cómodo».

Por último, un 14,9% de las familias numerosas basa su elección en el respeto al medio ambiente, en concreto, para no generar tantos residuos. La mayoría de las familias numerosas (51%) usa de los dos tipos, desechables y reutilizables, la primera para los adultos y la segunda para los niños, con los que es más difícil de controlar el buen uso de las desechables.

«Hay muchas familias que por temas económicos puede que no se protejan adecuadamente, ya que recurren a mascarillas que no son las adecuadas o las usan durante más tiempo del debido porque no pueden gastar más dinero. Por ello, es fundamental que se reduzca el impacto económico de este artículo, bien bajando el IVA, bien dando unidades gratuitas al mes, ya que es un producto sanitario, de uso obligatorio y que afecta a toda la sociedad», ha zanjado el presidente de la FEFN.